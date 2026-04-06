Trump se desata en amenazas a un día del ultimátum: plantea "destruir Irán en una noche" mientras llama a un acuerdo "aceptable" para él

¿Qué ha dicho? En una comparecencia en la que se ha vanagloriado de la "valiente" misión de rescate del piloto desparecido, el republicano ha aseverado que para las doce de la noche de este miércoles habrá una "demolición completa" de Irán si no aceptan un acuerdo.

El ultimátum de Donald Trump a Irán está a punto de expirar, sin que el régimen ayatolá haya aceptado la tregua temporal. Trump ha amenazado con destruir el país si no se llega a un acuerdo antes del plazo, aunque ha expresado su preferencia por una reconstrucción pacífica. El presidente ha ensalzado la reciente misión de rescate de un piloto estadounidense en Irán, destacando su "valiente decisión" de llevarla a cabo. Además, ha criticado a la OTAN y otros aliados por no colaborar en la ofensiva contra Irán. Trump advierte que, si no hay acuerdo, Irán enfrentará consecuencias devastadoras.

Se acaba el tiempo del ultimátum de Donald Trump a Irán. A un día de que termine el plazo que les dio, el régimen ayatolá no ha aceptado la tregua temporal y ha subrayado la necesidad de un fin de las hostilidades duradero con una contrapropuesta que no ha complacido al republicano. Y el entendimiento entre ambas partes, mediadores mediante, no parece estar cerca a juzgar por las amenazas de un presidente estadounidense que ha aseverado que, pese a que no quiere hacerlo, podría "destruir el país en una noche".

Trump ha comparecido este lunes desde la Casa Blanca para dar detalles acerca de la misión de rescate que ejecutaron con éxito este domingo del piloto del caza estadounidense que quedó en territorio iraní después de que derribaran su aeronave. Y la explicación ha sido más bien un ensalzamiento de su gestión, un constante piropeo a las labores de los militares estadounidenses y hasta tildar de "suerte" que la Guardia Revolucionaria iraní pudiera alcanzar a uno de sus aviones.

Porque el presidente estadounidense ha desvelado que no todo el mundo en la Administración Trump estaba de acuerdo con desplegar varias aeronaves y poner más vidas en juego para rescatar a dos personas, pero que él tomó la "valiente decisión" de salir a buscar a ambos, con una mayor dificultad para el piloto que tuvo que estar 48 horas en territorio enemigo.

Sobre él ha explicado que escaló una montaña para esquivar a los iraníes que le querían capturar y que, mientras tanto, el Ejército estadounidense comenzó a buscar en diferentes ubicaciones (hasta siete) para despistar a las fuerzas iraníes, aunque ya sabían la ubicación de su piloto.

Y, cuando bajaron sobre el terreno para rescatarle, los estadounidenses destruyeron "todas las amenazas sin tener ni una sola baja". Al menos personal, porque Estados Unidos sí perdió varias aeronaves en la operación. Ahora bien, Trump ha aseverado que eran aviones "viejos" de los que no tenían la certeza si podrían regresar sobrevolando las altas montañas de Irán así como la tormenta de arena que estaba produciéndose y por eso decidieron no hacerlas despegar.

No obstante, a partir de aquí ha comenzado la versión amenazadora de Donald Trump. Primero, para el periodista que filtró que había un piloto estadounidense en paradero desconocido. "Ellos (Irán) no sabían que había un desaparecido hasta que alguien filtró que lo había. Vamos a ir al medio de comunicación que lo publicó y vamos a decir 'Seguridad Nacional y a la cárcel'. Y sabemos de quién estamos hablando. Hay cosas que no se pueden hacer y cuando se hizo esto (la filtración) todo el país de Irán sabía que un piloto estaba en su territorio. Puso la misión en riesgo", ha afirmado.

Las amenazas a Irán

Las amenazas han proseguido con Irán. Trump ha aseverado en varias ocasiones que si no llegan a un acuerdo antes de este martes a las ocho de la tarde (horario estadounidense de la costa este), el país ya no tendrá "ni puentes ni centrales eléctricas".: "Podemos destruir el país en una noche y esa noche puede ser mañana". Eso sí, también ha destacado que "no queremos que eso ocurra": "Tienen hasta mañana a las ocho. Os puedo decir que están negociando, creo que de buena fe". Por ello, ha recalcado que si se acaba atacando Irán es porque los ayatolás no quieren un acuerdo.

Uno, claro está, que sea aceptable para él. También ha dejado claro en varias ocasiones que lo que le está pidiendo a Irán es que no tengan armas nucleares y que Estados Unidos quiere una libre navegación de petróleo por el estrecho de Ormuz. Y, si no aceptan antes del fin de su ultimátum, les ha dejado claro lo que ocurrirá: "Cada puente en Irán va a ser devastado a las doce de la noche de mañana y cada planta de energía mañana va a estar en llamas explotando y no se va a usar jamás. Demolición completa". Aunque ha dejado claro que lo que Estados Unidos prefiere es "la reconstrucción del país", especialmente una en la que no hayan destruido sus centrales eléctricas.

Ahora bien, en la misma comparecencia Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, ha anunciado que este lunes se producirá "el mayor volumen de ataques desde el día uno de la operación". "Mañana todavía más que hoy. Irán solo tiene una elección. Elegid sabiamente porque el presidente ha demostrado que no se anda con rodeos. Le podéis preguntar a Soleimani, Maduro o Jamenei", ha amenazado Hegseth.

Trump también tiene claro que los iraníes están "dispuestos a sufrir" los bombardeos estadounidenses e israelíes para conseguir la "libertad": "Es que hay gente que está viviendo con bombardeos y explosiones y nosotros nos vamos a ir y nos dicen 'volver volver'. Yo no sé lo que están haciendo. Lo que sí te puedo decir es que quieren la libertad".

La "decepción" con los aliados

Entre todas sus respuestas a los periodistas, Trump también ha aprovechado la oportunidad para volver a cargar contra la OTAN por no haber colaborado en la ofensiva contra Irán: "Estoy muy decepcionado con la OTAN. Mucho. Van a venir a verme el miércoles (tiene una reunión con Mark Rutte para dicho día) a decirme que van a hacer esto y aquello".

"De todos, pensaba que el Reino Unido que iban a estar. Les dije que me encantaría tener una pequeña ayuda y me dijeron que iban a esperar. Y les dije que no necesitaba ayuda después de que hayamos ganado", ha explicado.

Pero no con ello suficiente, el mandatario ha extendido su "decepción" a otros países como Australia, Corea del Sur y Japón. Y, con respecto a los dos últimos, ha recordado que Estados Unidos tiene miles de militares en su territorio para defenderles de Corea del Norte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.