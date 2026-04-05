Análisis en laSexta Noticias
Pulido dice que EEUU "ha tenido pérdidas considerables" en el rescate al piloto: "No hay que minimizar las materiales"
El politólogo y analista de Defensa ha afirmado que la lista de aeronaves que se han perdido por parte de Estados Unidos en este rescate "estaba dentro de lo esperable", ya que "son misiones muy arriesgadas".
Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, comentó en laSexta Noticias que aún es temprano para obtener un relato oficial de EEUU sobre el rescate del piloto cuyo caza fue derribado por Irán. Según Pulido, solo hay filtraciones y la información oficial podría tardar horas o días. Respecto a las aeronaves perdidas, indicó que era algo esperable en misiones arriesgadas, recordando precedentes como en Vietnam. Aunque consideró las pérdidas materiales significativas, subrayó la importancia de las misiones de rescate para la cohesión y moral de combate, mencionando que en Vietnam se lograron más de 1.000 rescates.
Guillermo Pulido, politólogo y analista de Defensa, ha afirmado en laSexta Noticias que "todavía es muy pronto" para tener un relato oficial por parte de EEUU sobre cómo ha sido el rescate del piloto cuyo caza fue derribado por Irán. "Han pasado pocas horas y solamente tenemos filtraciones a prensa", ha señalado, tras lo que ha declarado que la información al respecto puede tardar "varias horas o incluso días".
En lo referente a la lista de aeronaves que se han perdido por parte de Estados Unidos en este rescate, el experto ha expresado que "estaba dentro de lo esperable". "Son misiones muy arriesgadas. En la época de Vietnam, hubo misiones en las que también se perdieron varias aeronaves. No siempre tienen que ocurrir así, pero está, entre comillas, dentro de lo normal y de lo esperable", ha apuntado.
Aún así, ha apostillado Pulido, "son pérdidas bastante considerable" que "no hay que minimizar" aunque sean "materiales". "No obstante, desde un punto de vista para mantener la cohesión y la moral de combate, llevar a cabo estas misiones de rescate es bastante importante", ha destacado.
En este punto, el analista ha explicado que "en la época de Vietnam", hubo más de 1.000 rescates. "En este tipo de operaciones, se rescataba aproximadamente al 20% de los pilotos caídos y la mitad morían cuando eran derribados", ha indicado.
