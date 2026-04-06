'Ábalos' y 'Koldo' planean desnudarse ante el juez: "De esta nos liberan y acabamos liderando el movimiento feminista"

Wyoming y Dani Mateo se convierten en 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García' en este vídeo de 'Chalana Connection' donde se preparan para declarar ante el juez del Supremo en el marco del juicio por el caso mascarillas.

Mañana comienza en el Tribunal Supremo el juicio a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso de las mascarillas y los dos preparan su declaración desde su celda de Soto del Real en un nuevo episodio de 'Chalana Connection'.

"Entonces señoría, yo le dije: 'Mira Koldo, estas mascarillas las cobramos por el doble y, con lo que nos sobre, nos tomamos unos pelotis en 'La Chalana' con la Jessi y Miss Albacete 2003", practica 'Ábalos', mientras 'Koldo', después de oír su testimonio, le declara "culpable, con cadena perpetua y sin vis a vis".

Su 'exasesor' le pide que "disimule" y tire de clásicos como "esto es una persecución contra mí", "es un caso fabricado" o "lo llevaba mi marido y yo solo firmaba lo que ponía delante".

Pasado un rato, 'Ábalos' parece coger la idea y asegura no saber quién es Pedro Sánchez: "Es un apellido que está en toda España y anda que no hay 'Pedros'", responde el 'exministro', que se acoge "a la quinta enmienda" cuando le preguntan por el dinero de las comisiones.

'Ábalos' tranquiliza a 'Koldo' y le asegura que, si su declaración no sale como se esperan, tiene "un plan B" porque siempre lo lleva "todo en B". Como último recurso, se plantean desnudarse ante el juez para desviar la atención: "De esta nos liberan, y no te digo yo que no acabamos siendo líderes del movimiento feminista", apunta 'Ábalos'.

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