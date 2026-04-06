¿Dónde es festivo hoy, Lunes de Pascua? Calendario laboral de la Semana Santa de 2026

La Semana Santa finaliza este Lunes de Pascua, día que en varias comunidades autónomas también es festivo. Consulta en qué lugares de España el 6 de abril de 2026 también es día de fiesta.

Las carreteras españolas estaban abarrotadas este domingo, día en el que finalizaban las vacaciones de Semana Santa en gran parte del país. Sin embargo, dado que los colegios y centros educativos —salvo las escuelas infantiles— también permanecen cerradas este lunes, 6 de abril, y que en algunos puntos el Lunes de Pascua también es festivo, la operación de la DGT para garantizar la seguridad en las carreteras nacionales no termina hasta esta noche.

Así que sí, en algunos puntos, las carreteras seguirán llenas de coches toda la jornada, como han estado las playas en una Semana Santa de tiempo veraniego. El Lunes de Pascua, que este año coincide con el 6 de abril, se celebra el regreso a la vida de Jesús. Es el primer día de la octava Pascua y con él comienza un periodo de 50 días conocidos como Tiempo Pascual, en el que se conmemora la muerte y la Resurrección de Cristo, el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Igual que ocurre con el Jueves Santo, es festivo en algunas regiones de España.

¿En cuáles? En muchas. A nivel autonómico, un total de seis comunidades autónomas tienen incluido este festivo en sus calendarios: concretamente, el Lunes de Pascua es festivo en Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja, Euskadi y Cataluña. No obstante, son muchos los municipios que también lo consideran festivo, como Canencia (Madrid), Sanxenxo (Pontevedra), Padrón (A Coruña), Trujillo (Extremadura), Roa (Burgos), Cieza (Cantabria), Avilés (Asturias), Alcubierre (Huesca), Pedroche (Córdoba) o Calañas (Huelva).

En esta tabla puedes consultar las 210 localidades españolas en las que es festivo el 6 de abril de 2026, además de en las seis comunidades autónomas ya mencionadas. El día de Pascua se celebra también en otros muchos lugares de España, con juegos relacionados con los huevos de Pascua, que se colocan en los jardines de las casas para que sean los niños los que, entretenidos, los localicen. Hasta famosos como Meghan Markle o las Kardashian se suman a los juegos de los huevos de Pascua en una festividad que, aun siendo puramente religiosa, tiene un símbolo más bien infantil conocido en cualquier lugar: el conejo de Pascua.

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