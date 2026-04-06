Una bomba de grafito para cortar la energía: la herramienta de Trump para acabar con las eléctricas en Irán sin paralizar el planeta

¿Cómo funciona? Un avión lanza una bomba de impulso electromagnético que se abre cuando está cerca del suelo. Dentro hay pequeños explosivos que rebotan en la superficie y lanzan el grafito al aire. En contacto con los cables eléctricos de alta tensión provoca los cortocircuitos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con tomar Irán en una noche si no se cumple el ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz. Trump podría utilizar bombas de grafito, un tipo de bomba de impulso electromagnético que provoca cortes de luz temporales al dispersar polvo de grafito sobre cables eléctricos, causando cortocircuitos. Este método permitiría dejar sin energía a Irán sin paralizar al planeta, ya que el suministro eléctrico puede restablecerse en 48 horas. Las bombas de grafito se han utilizado anteriormente en conflictos en Irak y Yugoslavia, y se sospecha su uso en Venezuela.

Irán entero podría ser tomado en una sola noche y esa noche puede ser la de este martes. Esta es la nueva amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ya se cuentan las horas para que se cumpla el fin del ultimátum para que Irán abra el estrecho de Ormuz. Si no, asegura que volará las centrales eléctricas, aunque eso suponga cometer un crimen de guerra.

Porque si Trump pudiera pedir un deseo, sería quedarse con el petróleo del país. No lo esconde. Pero si ahora hay una palabra clave dentro del problema que supone el bloqueo de Ormuz, esta es grafito.

Tras más de un mes de guerra en Oriente Medio, con EEUU e Israel lanzando bombas a Irán y este respondiendo, el mundo entero teme que las ofensivas dejen sin energía al mundo entero. Lo más importante en este asunto es que solo hay un método para que Donald Trump cumpla con su amenaza de reventar las centrales eléctricas, pero que lo haga sin paralizar al planeta.

Este método pasa por lanzar una bomba de grafito. Una bomba de impulso electromagnético que lleva en su interior cientos de kilos de grafito en polvo y que Estados Unidos tiene en su poder. Hace solo unos meses, China anunció que había conseguido dicho explosivo.

¿Cómo funciona una bomba de grafito?

De hecho, en un vídeo del Ejército chino se explica exactamente cómo funciona: el avión lanza la bomba y, gracias a un altímetro, se abre cuando está cerca del suelo. Es entonces cuando salen los tubos donde va el grafito. Cada pequeña bomba impacta en el suelo, rebota y lanza el grafito al aire, provocando una nube que, al entrar en contacto con los cables eléctricos de alta tensión, provoca los cortocircuitos.

Es decir, puede provocar cortes de luz temporales y esta es la clave de todo. Porque si limpias el material del polvo de grafito, puedes volver a poner en marcha el suministro eléctrico, pero para ello, hay que invertir por lo menos 48 horas. Así que, de lanzarse una bomba de grafito durante dos días una parte de Irán sufriría un apagón.

Ahora, pensemos en un posible ataque aéreo en este contexto de oscuridad. Porque si logras dejar sin energía eléctrica a tu enemigo, puedes pasearte por allí sin ser localizado por los radares.

Irak, Yugoslavia y Venezuela o las bombas de grafito

Y además, no sería la primera vez que se lanzara una bomba llena de polvo de grafito. Ya se han usado en dos guerras y media.

La primera vez fue en Irak, en el año 1991. En aquella ocasión dentro de la bomba iban láminas de metal, porque aún no se había probado con el grafito. Era una versión menos avanzada que la actual, pero logró dejar sin electricidad al 85% del país.

El segundo ejemplo en la historia lo encontramos en la guerra de Yugoslavia, donde la OTAN bombardeó Serbia con bombas de grafito. Lograron que el 70% del territorio se quedase sin energía eléctrica y fue una de las claves para obligar a Belgrado a aceptar las demandas de la OTAN.

Y, aunque no está confirmado, los expertos sospechan que Estados Unidos también utilizó esta bomba durante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 3 de enero. Eso explicaría por qué los radares chinos de máxima precisión que había en Venezuela no detectaron a los helicópteros de EEUU que capturaron a Maduro.

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