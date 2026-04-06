Arranca el juicio por el caso mascarillas: Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por presuntas mordidas a raíz de dos contratos en plena pandemia

El contexto Se espera que Ábalos y Koldo tengan una defensa coordinada, ya que la abogada Leticia de la Hoz pidió tener "comunicaciones y visitas conjuntas" en Soto del Real, donde ambos se encuentran.

Este martes comienza en el Tribunal Supremo el juicio por el caso mascarillas, implicando al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama en una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para García, acusados de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se les acusa de recibir sobornos a cambio de contratos con la Administración. Aldama, que colaboró con la justicia, enfrenta una pena menor de siete años. El juicio, que contará con más de 70 testigos, se desarrollará en abril. Las defensas de Ábalos y García han coordinado su estrategia, descartando acusaciones cruzadas y buscando neutralizar las revelaciones del conseguidor de la red.

Este martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio por el caso mascarillas, en el que el exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Los dos primeros afrontan la vista con defensas coordinadas que alejan la posibilidad de acusaciones cruzadas y tratarán de neutralizar conjuntamente las revelaciones del conseguidor de la red.

La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro y ex secretario de Organización del PSOE una pena de 24 años de cárcely para su asesor solicita 19 años y medio por los delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por su presunta implicación en el cobro de mordidas a cambio de contratos con la Administración, a través de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

Ambos afrontan el inicio del juicio desde Soto del Real, donde se encuentran en prisión preventiva desde el pasado noviembre. La Fiscalía solicita además multas de hasta 3,9 millones de euros e indemnizaciones a dos empresas públicas, Ineco y Tragsasec, así como el decomiso de las ganancias del presunto cohecho: al menos 430.298 euros.

En cambio, Anticorrupción solo pide para el empresario siete años de cárcel en compensación por su colaboración para esclarecer el caso. Por su parte, la acusación popular dirigida por el PP eleva la petición de cárcel a 30 años para Ábalos y García, mientras que para el empresario mantiene una solicitud siete años de pena.

Claves del caso

El caso de las mascarillas es una pieza que se enmarca en el conocido como caso Koldo y se centra en contratos irregulares valorados en alrededor de 53 millones de euros adjudicados a administraciones públicas.

Concretamente, el juicio versará sobre el "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado en marzo de 2020. Aunque también están bajo sospecha otros contratos con los gobiernos de Canarias y Baleares, o el Ministerio del Interior.

Según la Fiscalía, Víctor de Aldama era el presunto comisionista de la trama y empleaba la empresa Soluciones de Gestión SL para importar material sanitario defectuoso o inexistente. Koldo García, asesor de Ábalos, servía presuntamente de enlace clave, aprovechando su acceso privilegiado al exministro para presionar a altos cargos públicos, garantizando la adjudicación rápida de los contratos.

Por su parte, Ábalos era supuestamente el cabecilla de la trama. Proporcionaba cobertura política y decisiones favorables para aprobar pagos anticipados, a la vez que recibía, presuntamente, mordidas en efectivo.

Asimismo, el fiscal acusa también a Ábalos de "promover la contratación" de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca "desempeñó tarea alguna" entre 2019 y 2021, período en el que cobró 43.978 euros; y de otra mujer, vinculada a él, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

Defensa coordinada

Se descarta un enfrentamiento entre José Luis Ábalos y Koldo García. Esta misma semana sus abogados pidieron permiso al tribunal para reunirse con sus representados y preparar una defensa conjunta.

La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, pidió autorización "de forma excepcional y proporcional" para poder tener "comunicaciones y visitas conjuntas" en el penal de Soto del Real, donde ambos se encuentran en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre.

La petición deja claro que la defensa de ambos actuará de manera coordinada y reclamaba para ello comunicaciones "conjuntas entre los acusados y sus respectivos letrados" y el "uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento" para estudiar la causa en una sala "sin barreras físicas".

Más de 70 testigos

El tribunal, formado por siete magistrados, estableció que el juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde los días 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril. Durante su desarrollo se producirá el testimonio de más de 70 testigos.

Entre ellos están la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente, en el momento de los hechos. No obstante, ambos pidieron declarar por escrito en el juicio y el tribunal lo ha aceptado.

Sin embargo, las defensas de Ábalos y García lo rechazan por entender que esa modalidad no permite repreguntar ni valorar el "lenguaje no verbal" de los testigos. Con todo, y previendo que ambos testigos acaben declarando como por escrito, la defensa de García solicitó de forma subsidiaria un nuevo plazo extraordinario para formular preguntas a ambos sin revelar de manera "prematura" la estrategia procesal de la defensa.

La vista comenzará con las objeciones plantadas por las defensas que ya fueron formuladas en la vista previa al inicio del juicio. Sus peticiones de nulidad han sido hasta ahora rechazadas, por lo que la celebración del juicio se da por descontada.

Igualmente, el incidente de nulidad promovido por Koldo García sigue vivo y podrá ser esgrimido por las defensas si consideran que se está causando perjuicio a sus representados y será resuelto más adelante por el tribunal.

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