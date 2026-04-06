La monja Maite Zabalza pide que la iglesia "abra caminos hacia la igualdad": "El peso institucional y de la tradición puede más"

Tanto la religiosa como su compañera, Pepa Torres, se declaran abiertamente feministas. Por ese motivo, luchan porque la mujer tenga una mayor representación en la Iglesia, una institución a la cual consideran machista.

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de charlar con dos religiosas, Pepa Torres y Maite Zabalza. Ambas viven en el barrio de Lavapiés, en Madrid, y, además, se caracterizan por su perfil reivindicativo. Además de luchar por conseguir llevar a cabo iniciativas sociales en el barrio, también abogan por una inclusión real de la mujer en la iglesia. Ambas se consideran abiertamente feministas.

Pepa afirma que a ella le gusta decir que "desde el Concilio Vaticano II, muchas monjas dejaron los conventos y se fueron a los barrios a trabajar con la gente, asumieron trabajos de todo tipo". "Las mujeres ejercemos un liderazgo real en las comunidades de base, en las iglesias que luego no se nos reconoce en esa representación pública", denuncia.

Además, no dudan en afirmar que la iglesia es machista. "La prueba está en que los mínimos cambios que ha hecho el papa Francisco, de nombrar a mujeres en lugares de toma de decisiones representativos, no ha descendido a las diócesis", indica Torres. "La distancia entre la Iglesia y el feminismo, es un gran sufrimiento", añade.

Zabalza, por su parte, señala que, aunque se han producido avances, el actual papa "es tibio". "No se pronunció tampoco Francisco claramente en este tema", explica, "el peso institucional y de la tradición puede más". "Son unos avances muy lentos", indica Pepa, "el actual papa sigue una línea de continuidad de Francisco, pero no va a ir por delante de él".

Maite pide a la iglesia "que abra caminos hacia la igualdad". Torres indica que hay un sector de la iglesia que tiene mucha más formación que los sacerdotes. "Reclamamos que no nos roben la palabra", indica, "poder tomar decisiones, que las propuestas de las mujeres para la reforma de la Iglesia se escuchen". También piden la teología feminista, es decir, que las tradiciones religiosas, la biblia o el evangelio, no se interpreten desde las claves patriarcales ya que estas lo que hacen es "reproducir la opresión y la violencia hacia las mujeres".

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