Siete heridos al derrumbarse parte del techo del comedor de un hotel en Benidorm

Entre los heridos había un menor de edad, de ocho años, que fue dado de alta 'in situ'. Cinco de las siete personas heridas han tenido que ser trasladadas a varios centros hospitalarios.

Siete personas han resultado heridas en el derrumbe de parte del techo del comedor de un hotel de Benidorm este domingo, entre ellas un menor de edad. De los heridos, todos con contusiones, sólo cinco han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de la zona, concretamente a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa. El accidente tuvo lugar en el turno de las comidas, sobre las 14:20h, cuando unas 60 personas se encontraban en el comedor del hotel Poseidón Palace, según ha confirmado el diario 'Información'.

De los siete afectados, dos han sido dados de alta 'in situ', un niño de ocho años y un hombre de 78. Los otros cinco heridos tienen entre 33 y 80 años, según la información del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre esa hora del domingo de Resurrección, penúltima jornada de vacaciones de Semana Santa en la Comunidad Valenciana —donde hoy, lunes, sí es festivo—; una ambulancia de transporte no asistido, una unidad de soporte vital básico, una unidad del SAMU y efectivos de Cruz Roja se han tenido que desplazar hasta el lugar.

Según explicó el director general de la cadena de hoteles Poseidón, Joan Devesa, al citado medio, los clientes se vieron sorprendidos por la caída de parte del techo, que arrastró varios conductos de climatización y restos de escayola sobre las mesas, sillas y el suelo del comedor. Por el momento, se desconocen las causas del derrumbe, si bien un arquitecto municipal se ha trasladado hasta el lugar para evaluar las posibles causas del desprendimiento del techo.

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