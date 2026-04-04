De la reducción de la velocidad máxima al transporte público: las medidas para ahorrar combustible más allá de la bajada del IVA

El contexto La guerra en Oriente Medio está deparando un aumento en el precio de la gasolina y también hasta escasez en algunos países. El Gobierno de España, ante esto, ya ha elaborado y aprobado un decreto anticrisis.

La guerra en Oriente Medio ha impactado en España, especialmente en los precios del combustible y los alimentos. Los recientes conflictos entre EE.UU., Israel e Irán, junto al cierre del estrecho de Ormuz, han generado un aumento en el costo de vida. Aunque el gobierno ha reducido el IVA en combustibles del 21% al 10%, se plantean más medidas para enfrentar la crisis energética. Entre ellas, la reducción de la velocidad máxima en carreteras y el fomento del transporte público, pese a su saturación. Las empresas también consideran el teletrabajo para reducir el impacto diario en los empleados.

La guerra en Oriente Medio se está dejando notar en España. En los precios. En los del combustible y también en los alimentos. En la cesta de la compra. En el hecho de que todo está más caro que hace 36 días por los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán y la posterior respuesta iraní. Por el cierre de Ormuz. Por cosas que hacen a la gente preguntarse si se está preparado para una crisis en la energía.

Para una crisis en los precios de la energía. Sí, se han tomado medidas. Medidas de las que ya se aprovechan los españoles y las españolas como la reducción del IVA en los combustibles, que ha pasado del 21% al 10%. Pero puede haber más.

Puede haber alguna que otra que involucre a la ciudadanía. Ya en 2011 se introdujo la reducción de la velocidad máxima en carreteras, que pasó de los 120 kilómetros por hora a los 110. El objetivo, el ahorro de combustible.

Otra opción es la sustitución del coche por el uso del transporte público, algo que divide a la población. "Está abarrotado", afirman sobre el estado de los autobuses y el metro.

En cuanto a las empresas, el planteamiento está en el fomento del teletrabajo allá donde se pueda para mitigar el impacto del día a día en los trabajadores.

Y es que en la cabeza de todos están las palabras de Sánchez por la guerra de Ucrania en 2022, cuando afirmó que no iba a haber "ni apagones ni racionamiento de bombonas de butano".

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