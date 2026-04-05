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Ha superado a 2022

Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025

Los detalles Tráfico ha batido las más de 5,5 millones de sanciones de hace cuatro años y eso que los datos no tienen en cuenta las infracciones en Cataluña y en el País Vasco, al gestionar ellos dichas competencias.

Multas de la DGT en 2025
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La DGT ha batido récord de sanciones. Récord desde 2022, desde un año en el que se formalizaron más de 5,5 millones de multas. A pesar del gran registro, el pasado 2025 lo ha superado con creces, al interponer Tráfico más de seis millones con Andalucía liderando el ranking... y todo sin incluir a Cataluña y al País Vasco al gestionar ellos esas competencias.

Y es que aunque hay quien se libra lo normal es encontrar a quien sí haya tenido o tenga una multa que pagar. Porque los datos muestran una radiografía más que preocupante de España una vez se desglosa todo.

De las más de seis millones de multas en 2025, más de 16.000 fueron al día; a la hora, casi 700; cada minuto, cerca de 12.

Es decir, que en lo que dura el informativo en cuestión al que pertenece esta noticia, unos 45 minutos, y según los datos del año pasado, se habrían puesto ya más de 350 sanciones.

En cuanto a comunidades autónomas, Andalucía se lleva el primer premio con más de un millón y medio de las seis millones de multas puestas en 2025. Le sigue la Comunitat Valenciana, con casi 940.000 conductores sancionados.

El debate está en la calle. Uno que tiene que ver con la seguridad o con las ganas de recaudar por parte de las administraciones. Sea cual sea, si la multa ha llegado, es que se ha cometido una infracción de tráfico.

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