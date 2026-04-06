Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Kyiv intensifica sus ataques a la infraestructura energética rusa

Al menos tres muertos en un nuevo ataque ruso contra el puerto ucraniano de Odesa Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper. “Los muertos son una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”, ha escrito en su canal Kiper, que ha informado además de al menos 13 hospitalizados por el ataque contra Odesa, que es el principal puerto de mar de Ucrania. Este último bombardeo ruso tuvo además como objetivo la región de Cherníguiv del norte de Ucrania. EFE Compartir en X

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Ucrania intensifica los ataques contra infraestructuras petroleras en Rusia Los ataques a infraestructuras energéticas rusas por parte de Ucrania se han intensificado: según varios funcionarios rusos, 'drones' ucranianos han atacado una refinería de petróleo operada por Lukoil y un oleoducto báltico ubicado cerca de San Petersburgo. El gobernador de Nizhni Nóvgorod ha asegurado que sus unidades de defensa aérea repelieron un ataque de una treintena de 'drones'. Compartir en X

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Misa de Semana Santa en una iglesia destruida, en la línea del frente, en Zaporiyia (Ucrania) El capellán militar de la 65.ª Brigada Mecanizada Independiente, oficiando una misa por Semana Santa en la destruida Iglesia de la Intercesión de la Santísima Madre de Dios en la ciudad ucraniana de Orijiv, en Zaporiyia. Un capellán militar, dando misa en una iglesia ucraniana destruida por la guerra EFE Compartir en X

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Zelenski se reúne con el presidente de Siria en Damasco para negociar nuevos acuerdos de seguridad El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este domingo con el presidente de Siria y antiguo líder yihadista, Ahmed al Shara, en la última de una serie de visitas que ha protagonizado estos días por la región para ofrecer, entre otros asuntos, la experiencia de Ucrania en la lucha contra los aviones no tripulados que domina el panorama de la guerra de Irán. Zelenski ha anunciado que ha acordado con Al Shara una coalaboración "para brindar mayor seguridad y más oportunidades de desarrollo a nuestras sociedades". "Existe un gran interés en intercambiar experiencias militares y de seguridad. Agradezco las palabras de respeto hacia nuestros pueblos", ha indicado el mandatario ucraniano. Ambos han comentado también el papel de Ucrania "como proveedor fiable de alimentos y analizamos oportunidades conjuntas para fortalecer la seguridad alimentaria en toda la región". "Comprendemos perfectamente los desafíos energéticos y de infraestructura que enfrenta Siria actualmente. Estamos dispuestos a colaborar para ampliar las oportunidades tanto para nuestros países como para sus ciudadanos", ha añadido. Europa Press Compartir en X

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