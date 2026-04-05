'Vulnerables', el documental de laSexta que da voz a los valientes: "Le dije a mi madre que su padre llevaba años abusando de mí"

¿Por qué es importante? La nueva apuesta de laSexta habla de temas como la obsesión por el físico, el bullying o el abuso sexual, destacando la importancia de la salud mental.

La nueva serie documental de laSexta, "Vulnerables", aborda problemas de salud mental entre los jóvenes, quienes a menudo sufren en silencio. Miguel, uno de los testimonios, describe su transición de la invisibilidad a recibir atención, reflejando un sentir común en la juventud actual. Historias conmovedoras como la de un joven que despierta en una camilla tras un intento de autolesión y una mujer que revela a su madre años de abuso por parte de su abuelo, muestran la profundidad de estos problemas. "Vulnerables" se emitirá este domingo a las 21:30 horas, ofreciendo esperanza y visibilidad a estos valientes testimonios.

Nunca habíamos estado tan conectados y, a la vez, nos habíamos sentido tan solos. "Estaba muy obsesionado, pasé de ser un fantasma a alguien a quien le daban atención", reconoce Miguel, quien es una de las voces que humanizan el dato. Y es que cada vez más jóvenes sufren problemas de salud mental, muchos de ellos en silencio.

"Recuerdo cómo me desperté en una camilla con la vía puesta y mi madre y los enfermeros al lado. Yo no quería ser más problema del que ya me había sentido", cuenta un joven.

La nueva serie documental de laSexta nos habla de problemas como la obsesión por el físico, el bullying o el abuso sexual. "Es la conversación más dura que he tenido en mi vida, decirle a mi madre que su propio padre llevaba abusando de mí tantísimos años", reconoce una mujer.

Son historias de valientes que nos dan esperanza y que nos muestran sus rostros más vulnerables. La serie documental 'Vulnerables' nos enseña a volver a respirar este domingo, a partir de las 21:30 horas, en laSexta.

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