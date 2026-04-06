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'Los Aristorrancios'

Wyoming, sobre la ovación al rey Juan Carlos en la Maestranza: "Me imagino que eran todos inspectores de Hacienda"

Wyoming y Dani Mateo se convierten en 'Los Aristorrancios' para analizar la presencia del rey Juan Carlos en la Maestranza para presenciar el regreso de Morante de la Puebla, mientras Felipe VI y Leticia estaban en una procesión en Carabanchel.

Wyoming y Dani Mateo se convierten en 'Los Aristorrancios' para analizar la presencia del rey Juan Carlos en la Maestranza para presenciar el regreso de Morante de la Puebla, mientras Felipe VI y Leticia estaban en una procesión en Carabanchel.

El 'duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateos del condado del Alto Hospitalet' analizan la visita del rey Juan Carlos a Sevilla, donde asistió a una corrida de toros en la Maestranza que suponía el regreso de Morante de la Puebla.

El rey emérito recibió una sonora ovación e incluso algunos asistentes le gritaban que volviera a España. "Me imagino que eran todos inspectores de Hacienda", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

Juan Carlos I también se hizo una foto con los toreros y sus cuadrillas en la que, según Dani Mateo, "parecen los X-Men". "Menos mal que el rey Felipe le pidió discreción a su padre", ironiza el 'aristorrancio', que asegura que "un poco más y se hace una foto con los toreros, el cuerpo de baile de Rosalía y una baliza V16 encendida en la coronilla".

El monarca también aprovechaba su viaje para verse con sus nietos Froilán y Victoria Federica, así como el novio de esta, un joven empresario del ocio nocturno. "Es el cuñado ideal de Froilán", afirma Wyoming.

A estas horas Juan Carlos I ya estaría en Portugal viendo a unos amigos y tampoco se descarta que se pase por Sanxenxo. Sin embargo, afirmaba que volvería "prontísimo" a Sevilla: "Es igual que Terminator, tiene el cuerpo de metal y se despide igual", ironiza Wyoming.

Mientras tanto, los reyes Felipe VI y Letizia asistían junto a sus hijas a la procesión del Silencio en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid. Letizia y sus hijas también estuvieron en uno de los conciertos de Rosalía en Madrid "mezclándose con el populacho" y rozándose con "algo a lo que su piel no está acostumbrada: la masa asalariada", expresa Wyoming.

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