La 'astronauta' Cristina Gallego, harta de la misión Artemis II: "Esto parece un salvapantallas de Windows"

La 'astronauta' y Dani Mateo forman parte de la misión que está sobrevolando la luna, pero, tras varios días en la nave, no puede esconder su hastío, declarando estar "hasta la escafandra".

El Intermedio ha podido conectar en directo con la misión Artemis II, donde dos de sus 'astronautas', Cristina Gallego y Dani Mateo, han compartido la última hora de la misión. "Esto es un gran mojón", se queja la 'astronauta', "¿recorrer 400.000 kilómetros para ver esto? Que parece un salvapantallas de Windows".

"Está bonito, yo qué sé", responde su compañero. "Y tú, ¿has arreglado ya el baño o vas a seguir dando voltertas por ahí?", añade Gallego, "llevo desde que cruzamos la estratosfera aguantándome los retortijones". "No, yo no arreglo váteres, no me saqué ingeniería aeronáutica para acabar desatascando botes sifónicos", contesta Mateo.

La 'astronauta' afirma estar "hasta la escafandra" y amenaza con irse. "¿Cómo te vas a bajar? ¿A los controles?", le dice Dani, "no toques nada que la última vez te dejaste las largas puestas y nos quedamos sin batería". "Me bajo a la luna, idiota", responde Gallego, "a estirar las piernas".

"Ya va siendo hora de que la mujer pise la luna", señala Cristina, "y más te vale no pararme si no quieres ser cómplice del machismo interestelar". La 'astronauta' está decidida a pisar la luna, por ese motivo Dani le pide que le traiga polvo lunar, "me ha pedido mi madre un suvenir".

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