Ahora

"Es una mina de oro"

Israel reconoce que está negociando con EEUU la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"

Los detalles El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha definido la Franja como "una mina de oro inmobiliaria" que permitirá al Estado hebreo recuperar las pérdidas económicas provocadas por el conflicto al "distribuir el terreno".

El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel SmotrichEl ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel SmotrichEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Gaza es una mina de oro inmobiliaria". Con esas bochornosas palabras se ha referido el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, a la situación de la Franja tras casi dos años de un genocidio que se ha cobrado ya más de 65.000 vidas.

Además, Smotrich ha reconocido que Israel está negociando con Estados Unidos la división del enclave palestino una vez finalizado el conflicto: "Se compartirá con Estados Unidos. Ahora que la hemos destruido, veamos cómo la repartimos".

"Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Necesitamos ver cómo distribuiremos el terreno en porcentajes", ha afirmado el más radical de los ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu en una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.

Presume de haber hecho "la demolición"

Aún más sangrantes son sus referencias a la actual situación de Gaza tras los últimos bombardeos, que han derribado los principales edificios de la Ciudad de Gaza. Smotrich presume de haber hecho "la demolición, la primera fase de la renovación de la ciudad". "Ahora solo debemos reconstruir", ha añadido.

Un plan codiciado por Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Gaza, tras una limpieza étnica, se convierta en un resort vacacional de lujo.

De hecho, el líder republicano ha asegurado que el enclave palestino se convertirá en "la Riviera de Oriente Próximo". De hecho, ha reconocido que desea "comprar" y controlar la Franja cuando termine el conflicto, y lo llegó a plantear publicando a través de sus redes sociales un vídeo en el que Gaza aparecía repleta de rascacielos y hoteles.

Más de 65.000 palestinos asesinados

Las autoridades de la Franja de Gaza han denunciado este miércoles que se ha superado la barrera de los 65.000 muertos en los casi dos años que lleva en marcha la masacre israelí, incluidos cerca de un centenar durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado que durante el último día se han confirmado 98 muertos y 385 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 65.062 fallecidos y 165.697 heridos.

Las 6 de laSexta

  1. El PP se enreda con el genocidio en Gaza: Feijóo lo llama ahora "masacre" mientras Ayuso y Aznar justifican a Israel
  2. Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas
  3. El Trump autoritarista, más desencadenado que nunca en su persecución a los periodistas: "¡Cállate! Estás perjudicando a tu país"
  4. 'Sirat', la película que representará a España en los Oscar 2026
  5. Un fondo buitre reclama al Ayuntamiento de Burguillos que los concejales paguen una deuda de 27 millones de su propio bolsillo
  6. El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión tras negarse a ser interrogado por la policía de Londres