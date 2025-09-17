Israel reconoce que está negociando con EEUU la división de Gaza: "Una vez destruida, veamos cómo repartirla"

Los detalles El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha definido la Franja como "una mina de oro inmobiliaria" que permitirá al Estado hebreo recuperar las pérdidas económicas provocadas por el conflicto al "distribuir el terreno".

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha descrito a Gaza como una "mina de oro inmobiliaria" tras casi dos años de conflicto que han resultado en más de 65.000 muertes. Smotrich ha admitido que Israel negocia con Estados Unidos la división del territorio una vez finalizado el conflicto, sugiriendo compartirlo con el país norteamericano. En una conferencia en Tel Aviv, afirmó que tras la demolición de Gaza, es necesario reconstruirla. Donald Trump ha expresado su interés en transformar Gaza en un resort de lujo, describiéndola como "la Riviera de Oriente Próximo". Las autoridades de Gaza han informado que el conflicto ha dejado 65.062 muertos y 165.697 heridos.

"Gaza es una mina de oro inmobiliaria". Con esas bochornosas palabras se ha referido el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, a la situación de la Franja tras casi dos años de un genocidio que se ha cobrado ya más de 65.000 vidas.

Además, Smotrich ha reconocido que Israel está negociando con Estados Unidos la división del enclave palestino una vez finalizado el conflicto: "Se compartirá con Estados Unidos. Ahora que la hemos destruido, veamos cómo la repartimos".

"Hemos invertido mucho dinero en esta guerra. Necesitamos ver cómo distribuiremos el terreno en porcentajes", ha afirmado el más radical de los ministros del Gobierno de Benjamin Netanyahu en una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.

Presume de haber hecho "la demolición"

Aún más sangrantes son sus referencias a la actual situación de Gaza tras los últimos bombardeos, que han derribado los principales edificios de la Ciudad de Gaza. Smotrich presume de haber hecho "la demolición, la primera fase de la renovación de la ciudad". "Ahora solo debemos reconstruir", ha añadido.

Un plan codiciado por Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Gaza, tras una limpieza étnica, se convierta en un resort vacacional de lujo.

De hecho, el líder republicano ha asegurado que el enclave palestino se convertirá en "la Riviera de Oriente Próximo". De hecho, ha reconocido que desea "comprar" y controlar la Franja cuando termine el conflicto, y lo llegó a plantear publicando a través de sus redes sociales un vídeo en el que Gaza aparecía repleta de rascacielos y hoteles.

Más de 65.000 palestinos asesinados

Las autoridades de la Franja de Gaza han denunciado este miércoles que se ha superado la barrera de los 65.000 muertos en los casi dos años que lleva en marcha la masacre israelí, incluidos cerca de un centenar durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha especificado en un comunicado que durante el último día se han confirmado 98 muertos y 385 heridos, con lo que las cifras totales desde el inicio de la ofensiva ascienden a 65.062 fallecidos y 165.697 heridos.