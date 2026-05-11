'Ayuso' se relaja en la Riviera Maya del "boicot" en su viaje a México: "Ahora entiendo por qué Hernán Cortés colonizó todo esto"

Cristina Gallego se convierte en 'Isabel Díaz Ayuso' durante sus días en Riviera Maya, desde donde denuncia el "insoportable y asfixiante boicot del Gobierno mexicano narcoterrorista".

Antes de regresar a Madrid de su polémico viaje a México, Isabel Díaz Ayuso ha estado unos días en la Riviera Maya y 'El Intermedio' tiene imágenes en exclusiva de lo que ha estado haciendo.

"Los mexicanos fatal, pero las playas de México ni tan mal", afirma la 'presidenta' de la Comunidad de Madrid imitada por Cristina Gallego, que asegura entender "por qué Hernán Cortés colonizó todo esto".

Su 'asesor' Dani Mateo aparece para interrumpirle su momento de relax y pedirle volver a Madrid "por la que se está liando y porque dijimos hace unos días que poníamos fin al viaje oficial".

'Ayuso' se queja del "insoportable y asfixiante boicot del Gobierno mexicano narcoterrorista" y se propone devolverles el boicot cambiando el 'margarita' por un 'pink lady'.

Dani le explica que "los medios están hablando de que usted tiene la agenda vacía" y ella se justifica: "Puede que parezca que estoy descansando en la playa, pero en realidad estoy pensando qué otro premio de la Comunidad de Madrid darle a María Corinna Machado, Nacho Cano, Carlos Baute o el Estado de Israel".

Dani le propone rellenar su agenda interpretando su clase de 'aquayoga' por "encuentro con empresario del deporte mexicano".

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