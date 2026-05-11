El mariachi de El Intermedio dedica una versión de 'El Rey' a Díaz Ayuso: "Con su cara y tu dinero, se recorre el mundo entero"

El grupo ha dedicado una ranchera al viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México. Ayuso cancelaba su agenda antes de lo previsto alegando un boicot por parte del gobierno mexicano.

Isabel Díaz Ayuso ya ha puesto fin a su viaje institucional a México. La presidenta de la Comunidad de Madrid canceló su agenda antes de los previsto y este lunes volvía hasta nuestro país. Como recuerda Sandra Sabatés, Ayuso participó, entre otras cosas, en un homenaje a Hernán Cortés.

"Tanto las declaraciones en defensa de la conquista como la actitud de Ayuso, cuestionando la política del país, han generado mucho malestar entre los mexicanos, algo que ha hecho que acelerase su vuelta", expone la presentadora de El Intermedio.

Sabatés cuenta que, después de anunciar que cancelaba su viaje el pasado viernes, "alegando un boicot por parte del gobierno mexicano" despejó su agenda el fin de semana y se desplazó hasta la Riviera Maya.

El Gran Wyoming anuncia que el programa tiene un regalo para ella, "para que pueda superar la morriña de sus días en México": los mariachis de El Intermedio. El grupo ha dedicado a la presidenta madrileña una versión de la ranchera 'El rey'.

"Lleva una semana fuera, tres días en la Riviera tomando mojitos con MAR", cantan, "soplar y soplar". "Ni un negocio me hiciste, solo fuiste a ver 'Malinche', que mierda de musical", sigue la ranchera. "Con su cara y tu dinero, se recorre el mundo entero y su novio se salta la ley", interpretan, "no tiene apenas vergüenza, ni nadie que la reprenda y ofendió a todos los gueys".

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