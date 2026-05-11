Sheinbaum recalca "lo mal que le fue" a Ayuso en su viaje a México: "Estuvo un poco fallida la visita"

¿Qué ha dicho? La presidenta mexicana ha recalcado que la actuación de la madrileña fue "noticia" en España por "lo mal que le fue" y ha pedido revisar "quién la trajo" al país.

Claudia Sheinbaum criticó la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México, calificándola de "fallida" y señalando que refleja una visión errónea de la historia y la relación entre México y España. Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum respondió a una carta de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien se disculpó por la gira de Ayuso y rechazó su visión "imperialista" de la Conquista. La mandataria mexicana destacó que la visita fue noticia en España por su fracaso y mencionó que incluso el presidente Pedro Sánchez tuvo que referirse al tema. Sheinbaum reiteró su oposición a la reivindicación de Hernán Cortés por parte de Ayuso y enfatizó la importancia de reconocer la grandeza cultural de los pueblos originarios. Además, cuestionó quién invitó a Ayuso a México, sugiriendo que el conservadurismo mexicano, específicamente el PAN, apoya la visión de la derecha española sobre Cortés.

Claudia Sheinbaum sigue con su disputa abierta con Isabel Díaz Ayuso. Tanto es así que este lunes ha calificado de "fallida" la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha insistido en que su defensa de Hernán Cortés refleja una visión equivocada de la historia y de la relación entre México y España.

"Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita", ha afirmado la mandataria en su conferencia de prensa matutina, en la que ha respondido a una carta de Manuela Bergerot, portavoz del partido Más Madrid, quien le ha ofrecido disculpas a México por la gira de la dirigente madrileña y ha rechazado la visión "imperialista" de la Conquista.

Sheinbaum ha sostenido que la visita de Ayuso ha sido "noticia" en España por "lo mal que le fue" y ha señalado que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que aludir al episodio.

Volviendo al origen de la polémica, ha reiterado su rechazo a que la madrileña reivindicara a Cortés y defendiera la idea de que México nació con la llegada de los españoles: "Esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles está bastante equivocada". Por ello, ha pedido reconocer "la grandeza cultural" de los pueblos originarios y dar "su justo nivel" a la invasión española, marcada, según ha dicho, por agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas.

Por último, Sheinbaum ha pedido revisar "quién la trajo" a México y ha acusado al conservadurismo mexicano, en referencia al partido opositor PAN, de abrazar a la derecha española y su visión sobre Cortés.

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