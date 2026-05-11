Sigue el enfrentamiento
Sheinbaum recalca "lo mal que le fue" a Ayuso en su viaje a México: "Estuvo un poco fallida la visita"
¿Qué ha dicho? La presidenta mexicana ha recalcado que la actuación de la madrileña fue "noticia" en España por "lo mal que le fue" y ha pedido revisar "quién la trajo" al país.
Resumen IA supervisado
Claudia Sheinbaum criticó la reciente visita de Isabel Díaz Ayuso a México, calificándola de "fallida" y señalando que refleja una visión errónea de la historia y la relación entre México y España. Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum respondió a una carta de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien se disculpó por la gira de Ayuso y rechazó su visión "imperialista" de la Conquista. La mandataria mexicana destacó que la visita fue noticia en España por su fracaso y mencionó que incluso el presidente Pedro Sánchez tuvo que referirse al tema. Sheinbaum reiteró su oposición a la reivindicación de Hernán Cortés por parte de Ayuso y enfatizó la importancia de reconocer la grandeza cultural de los pueblos originarios. Además, cuestionó quién invitó a Ayuso a México, sugiriendo que el conservadurismo mexicano, específicamente el PAN, apoya la visión de la derecha española sobre Cortés.
* Resumen supervisado por periodistas.
Claudia Sheinbaum sigue con su disputa abierta con Isabel Díaz Ayuso. Tanto es así que este lunes ha calificado de "fallida" la visita a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha insistido en que su defensa de Hernán Cortés refleja una visión equivocada de la historia y de la relación entre México y España.
"Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita", ha afirmado la mandataria en su conferencia de prensa matutina, en la que ha respondido a una carta de Manuela Bergerot, portavoz del partido Más Madrid, quien le ha ofrecido disculpas a México por la gira de la dirigente madrileña y ha rechazado la visión "imperialista" de la Conquista.
Sheinbaum ha sostenido que la visita de Ayuso ha sido "noticia" en España por "lo mal que le fue" y ha señalado que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido que aludir al episodio.
Volviendo al origen de la polémica, ha reiterado su rechazo a que la madrileña reivindicara a Cortés y defendiera la idea de que México nació con la llegada de los españoles: "Esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles está bastante equivocada". Por ello, ha pedido reconocer "la grandeza cultural" de los pueblos originarios y dar "su justo nivel" a la invasión española, marcada, según ha dicho, por agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas.
Por último, Sheinbaum ha pedido revisar "quién la trajo" a México y ha acusado al conservadurismo mexicano, en referencia al partido opositor PAN, de abrazar a la derecha española y su visión sobre Cortés.
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