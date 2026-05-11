Wyoming expresa su orgullo por cómo se ha gestionado la crisis del hantavirus: "Esto sí que es marca España"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la gestión de España de la crisis del hantavirus: "Frente a esos gobiernos que se salen de la OMS o recomiendan beber lejía, España ha demostrado que es un país de ciencia, gestión y solidaridad al primer nivel".

Wyoming reconoce en el arranque de El Intermedio que este fin de semana ha ocurrido algo que le ha reconciliado "con eso de ser español". Un sentimiento a la altura del 12-1 a Malta o la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

En esta ocasión, afirma: "He vuelto a sentir cierto orgullo de pertenecer a este país viendo cómo se ha gestionado la crisis del hantavirus", estableciendo la coordinación con la OMS y otros 23 países.

"Esto sí que es marca España", afirma Wyoming, que agradece "que todo el mundo estuviese en su puesto y no en El Ventorro pidiendo otra ronda de pacharanes" y asegura que esto "no solo es un éxito del Gobierno", sino también de Guardia Civil, Polícia, Ejército, médicos y personal sanitario: "Todos sigue en su puesto cumpliendo con su labor", señala.

Además, recuerda que "todo este operativo ha sido posible gracias a nuestros impuestos", lo que es motivo "para que todos estemos orgullosos". "Frente a esos gobiernos que se salen de la OMS o recomiendan beber lejía para curar el COVID, España ha demostrado que es un país de ciencia, de gestión y de solidaridad al primer nivel", sentencia.

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