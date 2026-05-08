Wyoming sugiere al PP que Mazón se encargue de la crisis del hantavirus: "Es experto en aislamiento, se mete en el Ventorro y no lo saca ni dios"

El Gran Wyoming manda un irónico mensaje al PP después de que Ester Muñoz haya afirmado que la gestión del Gobierno en la crisis del hantavirus "es el caos absoluto".

Sandra Sabatés destaca que "el operativo puesto en marcha" sobre la crisis del hantavirus ha sido pactado con la OMS y las autoridades europeas a pesar de lo cual el PP está aprovechando para criticar al Gobierno. "Esto es el caos absoluto", ha criticado la portavoz del PP, Ester Muñoz, que ha afirmado que "es la forma de gestionar las crisis y las pandemias que ya hemos conocido otras veces del Gobierno".

Por su parte, El Gran Wyoming manda un irónico mensaje al PP tras escuchar a su portavoz: "Yo creo que sería mejor poner al frente de la gestión a alguien con experiencia contrastada, como Carlos Mazón, que, sí igual no es experto en crisis, pero en aislamiento... se mete en el Ventorro y no lo saca ni Dios".

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