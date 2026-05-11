Laura Pato cuenta a Inés Rodríguez cómo gestiona el 'hate' en redes sociales: "Me han llegado a decir 'dúchate y trabaja'"

La creadora de contenido, conocida como Petit Patito, comparte en sus redes sociales sus comentarios sobre anuncios que encuentra en portales inmobiliarios de pisos "que a nivel arquitectónico eran una basura".

Inés Rodríguez, la reportera más inusual, ha charlado con Laura Pato, conocida en redes sociales como Petit Patito. Laura analiza en su perfil anuncios de pisos en alquiler o venta cuyas características son cuestionables.

Como cuenta a la reportera, comenzó a hacerlo por una situación personal. "Tenía la necesidad de encontrar un piso en Coruña, donde vivo, y vi que había contenido", explica, "no es que estuviesen caros los pisos, sino que a nivel arquitectónico eran una basura".

"¿Al final encontraste un piso decente?", pregunta la reportera. "Encontré piso, pero, en mi entorno seguía escuchando que la gente tenía cada vez más problemas para encontrarlo", explica, "entonces, al final, me hice adicta a Idealista".

Pato recuerda que el mayor "adefesio inmobiliario" que ha encontrado es el que bautizó como "el piso matrioshka": "Tenía una cocina, dentro de la cocina un plato de ducha y, dentro del plato de ducha, un váter y un lavabo". "Cuando lo vi pensé que no era caro", añade, irónica.

Sobre la legalidad de que un piso no tenga ventanas, la creadora de contenido expone que no es demasiado legal. "La normativa cambia según la comunidad autónoma, pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba, era obligatorio que los pisos tuvieran tendedero", expone.

En cuanto al 'hate', ella expone que, en su caso, es fácil de gestionar "porque siempre tienen el mismo discurso". "Son como los amantes del mercado liberal y te dicen siempre el mismo copia pega de 'si no puedes pagarlo, búscate otra cosa' o 'dúchate y trabaja'", cuenta. "Cuando empecé a recibir este tipo de comentarios lo que pensé fue 'no quiero que se queden ahí sin contestar y que los vea la gente'", añade, "y lo que hago es usarlos en mi propio beneficio".

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