El 'presidente de la Asociación de Ratas Nadadoras' manda un mensaje a Clavijo: "Gracias por valorar nuestras capacidades"

Dani Mateo se ha convertido en 'David Meca Mouse' para defender a las ratas después de los memes que han generado las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias.

Fernando Clavijo hacía este fin de semana unas declaraciones en las que expresaba su preocupación sobre la posibilidad de que, si el crucero MV Hondius permanecía mucho en las aguas de las Islas Canarias, los roedores del barco pudieran desembarcar y poner en peligro la seguridad de los canarios. Para salir de dudas sobre si las ratas tienen esa capacidad natatoria, El Intermedio ha entrevistado a 'David Meca Mouse', presidente de la Asociación de Ratas Nadadoras.

'Meca Mouse' considera "ofensivo" que se dude sobre si las ratas pueden nadar. "Soy capaz de nadar cientos de kilómetros al día", explica, "nado increíble". "Nadáis mejor que Michael Phelps", señala el Gran Wyoming.

"Siempre digo que no hay reto grande para una rata pequeña", afirma, "hago triatlón, patinaje artístico, escribo, pinto, canto e incluso estuve nominado a una Grammy Latino, pero me lo quitó Bad Bunny". "Así que la industria del espectáculo tiene manía a las ratas según usted", pregunta Wyoming.

"Evidentemente", responde, "y con el cine es peor". "¿Cuántas ratas han recibido un Oscar?", pregunta 'Meca Mouse', "Cero unidades de ratas". "Son ustedes una especie muy desconocida", comenta el presentador de El Intermedio.

El 'presidente' expone que de ella solo se ha contado lo malo. "Nosotras no tenemos nada que ver con el hantavirus", aclara, "eso ha sido un bicho patagónico". "¿Y de las vidas qué hemos salvado?", recuerda, "Que están ustedes todo el día investigando con nosotras".

'Meca Mouse' cuenta que, incluso, han llegado al espacio, habiendo descubierto el planeta Raticulín. "Ya le digo yo que no lo descubrió un asco de gato", afirma. "Oiga, aquí le tengo que poner un límite, no puedo permitir comentarios racistas en mi programa", le dice Wyoming, "bastante tengo con el debate de la prioridad nacional como para que vengan también con la prioridad animal".

"Mire, me parece un tema importante, estamos muy discriminados", se defiende 'Meca Mouse': "Hay un perro en la Moncloa y ni una rata en un ministerio". 'Meca Mouse' aprovecha para lanzar un mensaje: "Señor Clavijo, gracias por ser el único ser humano que ha defendido a las ratas y ha valorado nuestras capacidades".

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