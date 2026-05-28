Mariana Palomo enseña a Inés Rodríguez qué es el 'upcycling' de ropa: "Para mí las telas son tesoros"

Mariana Palomo es una modista que en su taller convierte prendas y telas que ya nadie quiere en ropa con sello de autor. En este vídeo, explica a Inés Rodríguez cómo lo hace y da su opinión sobre la llamada 'fast fashion'.

Inés Rodríguez se adentra en el mundo del 'upcycling' con Mariana Palomo, una chica que recoge prendas de ropa y telas que ya nadie quiere y les da una segunda vida.

Su taller, 'Hilando', es un proyecto que nació hace 14 años. En él, además de crear ropa a partir de prendas usadas, también dan clases en las que enseñan y comparten lo que saben: "La idea es que tú vengas aquí y crees tus prendas, lo que a ti te apetezca. Si no quieres consumir más, lo coges de la tienda, de los retales y de lo que quieras", explica.

Para Mariana, la tradición de coserse uno mismo su ropa se empieza a perder "en el momento en el que las mujeres salen de los hogares y se insertan en el mundo laboral". Sin embargo, cree que ahora se está retomando porque su generación "necesita volver al contacto con las manos".

La modista considera que "el fast fashion es un reflejo muy grande de nuestra sociedad. Habla mucho de la prisa que tenemos en general". En su opinión, "no hay capacidad ni para ponerte toda la ropa, ni para desarrollar toda la ropa si no es explotación laboral, teniendo a personas en fábricas trabajando día y noche, cobrando un euro o dos para que tengamos aquí al día siguiente ropa".

"Al final lo que ha hecho el fast fashion es hacernos creer una ilusión de que las cosas se pueden conseguir ya. Y en realidad no es así", afirma Mariana, que sostiene que detrás de eso "hay sangre".

Para Mariana, "las telas son tesoros". Por ejemplo, un mantel en sus manos se puede convertir en un vestido absolutamente único: "No puedo hacer dos porque nunca me van a llegar dos estampas iguales", señala.

Inés se prueba alguna de las prendas espectaculares de Mariana, como unos pantalones ideales para San Isidro: "Nos encanta vestirnos de chulapas", afirma la modista. Inés, por su parte, estaría encantada de aprender a coser para "hacerle unos tirantes a Wyoming".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.