La reacción de Pepe cuando Conchi desvela a Thais Villas que no hicieron el amor en un Simca 1000 "porque él no quiso"

"¿Os acordáis de una canción que cantaban Los Inhumanos sobre hacer el amor en un Simca 1000?", pregunta Thais Villas a una pareja de ancianos, a los que también pregunta: "¿Vosotros lo habéis hecho?".

Thais Villas presenta en El Intermedio 'Las edades de Thais', donde ha charlado con varias personas mayores del Centro Municipal de Mayores Loranca. "¿Os acordáis de una canción que cantaban Los Inhumanos sobre hacer el amor en un Simca 1000?", pregunta la reportera a una pareja de ancianos, a los que también pregunta si ellos lo han hecho.

"No, yo quise, pero él no quiso", afirma Conchi, que echa las culpas a su marido, quien explica el motivo: "Yo voy a lo más cómodo". "Qué rancio eres, Pepe", afirma Thais Villas, que destaca que es "muy raro".

"Hay que ver las circunstancias y el momento", explica Pepe en el vídeo, donde su mujer detalla que lo pidió varias veces: "La aventura es la aventura, nena, y hay que vivirla y yo, en ese momento, quería vivir esa experiencia, pero no fue posible".

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