Wyoming, sobre la pintada de 'Israel Díaz Ayuso': "Sospecho quién ha podido ser la artista"

El Gran Wyoming no da crédito tras escuchar a Ayuso decir que "dos miembros de ETA iban en la Flotilla":"Madre mía Ayuso, cada vez está más a tope con Netanyahu".

Mientras el mundo se posiciona cada vez más a favor de los activistas de la Flotilla y contra el genocidio en Gaza, Isabel Díaz Ayuso sigue cargando contra estos activistas, "convertida ya en una especie de portavoz de Netanyahu en España", destaca Sandra Sabatés.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "dos miembros de ETA iban en la Flotilla": "Estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y, uno de ellos, por intento de asesinato. Así que la Flotilla de la Paz, paz, paz, no parece".

El Gran Wyoming no da crédito y responde desde el plató de El Intermedio: "Madre mía Ayuso, cada vez está más a tope con Netanyahu". Además, el presentador enseña en el vídeo una pintada en un muro en la que se puede leer "Israel Díaz Ayuso" y reflexiona: "Empiezo a sospechar quién ha podido ser la artista".

"Es igualita que Bansky, solo que ella, en vez de tener una identidad anónima, convive con un ciudadanos anónimo", destaca el presentador de El Intermedio en referencia a su pareja, Alberto González Amador.

