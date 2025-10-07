Juan José Millás, sobre el paso del tiempo: "A partir de cierta edad uno se pregunta qué clase de viejo será"

El escritor ha reconocido que él no tiene miedo a envejecer, destacando que es algo a lo que uno se acostumbra porque va sucediendo "poco a poco". "La siguiente etapa es mirarse al espejo y ver al muerto que serás", ha explicado.

Juan José Millás ha reflexionado con Thais Villas sobre el paso del tiempo y la vejez. El escritor, que ha presentado su libro 'Este imbécil va a escribir una novela', ha reconocido que él hace pilates, sale a pasear e intenta evitar el sofá en la medida de lo posible.

"Ahora bebo té, nada más", ha confesado, señalando que el gin-tonic lo dejó hace varios años. "Te compensa. Los placeres de la vejez son menos intensos pero más duraderos", ha asegurado.

"Hay una edad, alrededor de los 60, en la que uno se pregunta qué clase de viejo será", ha indicado, explicando que en ese momento te miras en el espejo y comienzas a ver "al viejo que vas a ser". "Aún no está, pero ya lo ves", ha asegurado.

Después de esto, la siguiente etapa de la vida es mirarse al espejo y ver al "muerto que serás". "Yo ya no puedo ver al viejo que seré porque ya lo soy, ahora estoy preparando al muerto", ha confesado.

