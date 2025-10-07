Ahora

Juan José Millás, sobre el paso del tiempo: "A partir de cierta edad uno se pregunta qué clase de viejo será"

El escritor ha reconocido que él no tiene miedo a envejecer, destacando que es algo a lo que uno se acostumbra porque va sucediendo "poco a poco". "La siguiente etapa es mirarse al espejo y ver al muerto que serás", ha explicado.

La reflexión de Juan José Millás a Thais Villas sobre la vejez: "A partir de cierta edad uno se pregunta qué clase de viejo será"

Juan José Millás ha reflexionado con Thais Villas sobre el paso del tiempo y la vejez. El escritor, que ha presentado su libro 'Este imbécil va a escribir una novela', ha reconocido que él hace pilates, sale a pasear e intenta evitar el sofá en la medida de lo posible.

"Ahora bebo té, nada más", ha confesado, señalando que el gin-tonic lo dejó hace varios años. "Te compensa. Los placeres de la vejez son menos intensos pero más duraderos", ha asegurado.

Juan José Millás ha señalado que a él no le da miedo envejecer, destacando que es algo a lo que te acostumbras porque vas "poco a poco".

"Hay una edad, alrededor de los 60, en la que uno se pregunta qué clase de viejo será", ha indicado, explicando que en ese momento te miras en el espejo y comienzas a ver "al viejo que vas a ser". "Aún no está, pero ya lo ves", ha asegurado.

Después de esto, la siguiente etapa de la vida es mirarse al espejo y ver al "muerto que serás". "Yo ya no puedo ver al viejo que seré porque ya lo soy, ahora estoy preparando al muerto", ha confesado.

