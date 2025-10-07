Las familias de los rehenes israelíes de Hamás piden el Nobel de la Paz para Trump por "sacarles de las tinieblas"

Mikel Ayestaran cuenta que "el principal foro donde se reúnen los familiares de los rehenes ha dirigido una carta a los organizadores del Premio Nobel de la Paz, que se nombrará este viernes, proponiendo a Donald Trump".

Mikel Ayestarán conecta en directo con el plató de El Intermedio para analizar la situación en Gaza después de que se hayan reanudado las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto, un plan de paz diseñador por Donald Trump. Y es que el presidente de Estados Unidos está ejerciendo una gran presión para que esto salga adelante lo antes posible y espera que esta semana se resuelvan estos, pero, como indica Ayestaran, "no va a ser sencillo"

Además, el corresponsal de guerra destaca que el principal foro donde se reúnen los familiares de los rehenes israelíes ha dirigido una carta a los organizadores del Premio Nobel de la Paz, que se nombrará este viernes, proponiendo a Donald Trump. "Dicen que Trump es la figura que ha logrado sacarles de las tinieblas", explica Ayestarán, que recuerda que Netanyahu ya propuso a Trump.

"Si los noruegos quieren ganarse al presidente de EEUU para siempre ya saben lo que tienen que hacer", explica el periodista. Por su lado, El Gran Wyoming, que no da crédito de que se proponga a Trump, ironiza: "Solo falta que me nombren a mí como Miss Murcia este año". "Estamos todos a la altura de las circunstancias", ironiza el presentador de El Intermedio.

