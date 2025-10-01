Thais Villas alucina al saber los negocios de un joven de una universidad privada: "Tengo 50 años y nunca se me había ocurrido"

"Doy clases a chavales y soy semiprofesional al tenis", explica este joven de 18 años de una universidad privada, que también confiesa que invierte dinero en algunas cosas: "Meto dinero y saco beneficio".

Thais Villas versiona su clásica sección de 'Barrio rico y barrio obrero' acudiendo a una universidad privada y otra pública. Allí, la reportera pregunta a sus estudiantes por cuánto les cuesta la carrera, quién se la paga y qué futuro profesional piensan tener. Preguntada sobre cómo cree que será su primer sueldo, una chica de una universidad privada confiesa que, como nunca ha trabajado, no sabe cuánto es lo normal. Sin embargo, confiesa que cree que "para vivir a gusto" debería tener un sueldo futuro de "15.000 euros":

Por su lado, un chico que estudia Comunicación Audiovisual en una universidad pública cree que su sueldo estará en torno a los 1.400 euros porque supone "que en la televisión se cobrará bien" mientras que un alumno de universidad privada confiesa que espera que su primer sueldo sea de 2.000 euros.

El joven asegura que espera que termine sus estudios "con una buena carrera, unas buenas notas y llevar una vida familiar y cercano a Dios". Por otro lado, confiesa a Thais Villas que el precio mensual de la carrera que está estudiando, y que pagan sus padres, se sitúa sobre los 1.700 euros. Además, el joven universitario confiesa que también se saca su dinero dando clases a chavales de 4º de la ESO y compitiendo en partidos de tenis a nivel semiprofesional.

Por último, el joven sorprende a Thais Villas al desvelarle que con 18 años también saca dinero de sus pequeñas inversiones. "Meto dinero y saco beneficio", afirma el joven a Thais Villas, que no da crédito y le contesta: "Tengo 50 años y nunca se me había ocurrido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.