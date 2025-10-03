Dani Mateo compara a Sánchez con un Tamagotchi: "Es muy sensible, cuando hay una crisis ni come ni duerme"

El presidente ha desvelado que, tras la detención de la Flotilla, no consiguió dormir a la espera de actualizaciones. Pero, como señala el colaborador, no es la primera vez que Sánchez se veía afectado de esta manera ante una crisis.

Pedro Sánchez manifestaba su preocupación ante la prensa tras saber que la Flotilla Global Sumud había sido interceptada por el ejercito israelí. Dani Mateo ha destacado, especialmente, una parte de esa intervención.

Como señala el colaborador, el presidente del Gobierno confesaba que no había conseguido dormir ya que habían estado "muy pendientes de lo que le sucedía a la Flotilla".

"Por favor, no hagáis ruido, que como ayer Sánchez no durmió bien hoy seguro que ha caído muy pronto", pide Dani, "qué angelito, no ha querido su vasito de leche de antes de dormir porque las galletas flotando le recordaban a la Flotilla".

Mateo pide que no se haga burla de esto, ya que a Sánchez, "gestionar tanta crisis y tanto desastre le está pasando mucha factura, se está pareciendo a Ramón de Pitis".

"Pedro Sánchez, antes que presidente, es persona", afirma Dani, "es un ser humano". "Cuando tiene un disgusto", añade, "o le da por no dormir o le da por no comer". El colaborador recuerda como, cuando estalló el caso Cerdán, Sánchez explico que no había comido.

"Es muy sensible, cuando hay una crisis ni come, ni duerme... parece un Tamagotchi", comenta. Dani afirma que el presidente "no come ni duerme desde hace seis años aproximadamente".

"Podemos decir que es como un vampiro, es 'Nospedratu'", concluye, "eso sí, es tan guapo, que es una lástima que no se pueda reflejar en los espejos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.