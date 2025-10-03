Wyoming alucina con el PP tras acusar a Sánchez de usar a Gaza para tapar sus escándalos de corrupción: "Con dos cojon**"

"Sánchez nos tenía engañados, él solito ha flotado 44 barcos con activistas de más de 40 nacionalidades y les ha obligado a cruzar todo el Mediterráneo para ir a una zona de guerra", ironiza Wyoming tras escuchar al PP.

Sandra Sabatés destaca que "la detención de la Flotilla a Gaza ha evidenciado, una vez más, la división en el PP". Y es que, según explica la periodista, por un lado, "está el PP nacional" a través de Miguel Tellado, que ha acusado a Pedro Sánchez de usar esta polémica para tapar los escándalos de corrupción de su entorno".

"¿Se puede ser más plasta?", pregunta El Gran Wyoming, que ironiza en el plató de El Intermedio: "¡Menos mal que siempre está el PP para abrirnos los ojos!". "Sánchez nos tenía engañados, él solito ha flotado 44 barcos con activistas de más de 40 nacionalidades y les ha obligado a cruzar todo el Mediterráneo para ir a una zona de guerra provocando un conflicto internacional de proporciones históricas solo para que no se hable de su hermano y de su mujer".

"Con dos cojones", afirma indignado Wyoming sobre las palabras del portavoz del PP, Miguel Tellado, del que dice que tiene "mucha imaginación": "No me extrañaría que si algún día Feijóo llega al Gobierno, le nombre ministro de Ciencia, de Ciencia Ficción".

