La divertida reacción de Ricardo Darín cuando le preguntan por la paternidad de su hijo con Úrsula Corberó: "Me pasaron de galán maduro latinoamericano a anciano"

Úrsula Corberó anunció esta semana que será mamá, junto a su pareja Chino Darín, hijo del actor argentino Ricardo Darín. El veterano actor y su mujer, Florencia Bas, reaccionan en este vídeo a su futuro como abuelos.

Los actores Úrsula Corberó y Chino van a ser padres, y Ricardo Darín, padre de Chino y futuro abuelo de la criatura, está encantado con la noticia. Junto a su mujer, Florencia Bas, comparten esta buena nueva en un vídeo recogido por Zapeando.

"Yo soy medio abuelo desde que nací...", bromea Darín, confesando su alegría. "Flor, Clara [hermana de Chino]... y todos estamos muy contentos. Ahora bien, les voy a poner un 'stop', porque me pasaron de galán maduro latinoamericano a anciano", añade entre risas.

Tras ver este vídeo, los colaboradores comentan sus palabras entre bromas: "Si yo fuera ese niño, no nazco. ¡Qué presión! El abuelo guapísimo, el padre guapísimo, la madre guapísima... ¡Que nazca otro, yo no salgo!", dice divertido Dani Mateo. En el vídeo se pueden ver al completo todas las reacciones.