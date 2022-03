Sara García ha contado en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio que sufrió su primera relación de maltrato con una pareja cuando tenía 16 años. Duró tres años y medio y entre tanto hubo dos denuncias: la primera, cuando pensó que perdería a su madre y sus amigas; la segunda, cuando pensó que podía morir en manos de su novio.

Cuando por fin consiguió cortar la relación y su maltratador fue condenado a prisión, Sara empezó una relación con otro chico que también la maltrató psicológicamente. Le denunció pero no consiguió cortar: "No podía dejarle y además, como imagino que le ocurrirá a más mujeres, no tenía ganas ni de vivir".

Un día, finalmente, decidió alejarse y huir: "A veces huir no es de cobardes, es lo mejor que puedes hacer, es de valientes". Puso tierra de por medio y se fue a Inglaterra, donde se dio cuenta de que podía hacer amigos y que se desenvolvía bien. "Al poco tiempo, al mes, mi cabeza había cambiado muchísimo y empecé a ser feliz", recuerda la joven en la entrevista, que puede verse en el vídeo principal de esta noticia.

Además, ha contado cómo ahora, a través de su experiencia, ayuda a otras chicas jóvenes a identificar si les está pasando algo parecido y las anima para que pidan ayuda. Puedes escuchar su historia completa en el siguiente vídeo.