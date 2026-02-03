Ana Redondo confiesa que Óscar Puente era un jefe "brasas": "A veces llamaba a las 5 de la mañana"

Ana Redondo afirma que Pedro Sánchez es un jefe "respetuoso" que no llama ni manda mensajes a horas intempestivas. "Era mucho más brasas mi anterior jefe, el ministro Puente", desvela a Thais Villas en este vídeo.

Thais Villas regresa al Congreso para hablar con los diputados sobre sus propósitos para 2026. Y es que "es el momento de dejar atrás malos hábitos". "En general, ser ministros es un hábito poco saludable", afirma Ernest Urtasun, ministro de Cultura, que confiesa que se va a dormir con el móvil, algo que considera "terrorífico". "Me encantaría ser una persona un poco más desconectada del teléfono", confiesa.

Por su parte, Fernando Grande-Marlaska desvela estar enganchado a su móvil y confiesa tener hasta dos móviles, uno para temas profesionales: "Parece que tienes que estar informado en todo momento, conocerlo todo, nos trasladan todas las primeras ediciones del día siguiente y hay que levantarse ya informado". "Eso se paga en casa luego", asegura el ministro del Interior sobre estar tan pendiente del móvil profesional mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confiesa que tiene "el hábito nocivo" de llevar el móvil a la cama: "Se lo prohíbo a mis hijas, intento inculcarles que lo dejen... Y yo me voy y me quedo ahí enganchada".

Además, la ministra de Igualdad confiesa si Pedro Sánchez manda a los ministros mensajes a horas intempestivas:" Es muy respetuoso, no es muy brasas". Sin embargo, Redondo sí tiene una pullita para su anterior jefe, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente: "Era mucho más brasas mi anterior jefe, el ministro Puente, sí. Había veces que a las cinco de la mañana, por un tema que no le gustaba, te llamaba".

Por su parte, Gabriel Rufián, que confiesa aspira a tener un móvil sin Internet, se queda de otro jefe, Oriol Junqueras: "A veces Junqueras llama a unas horas...".

