Así reacciona Thais Villas con la confesión de Ernest Urtasun: "Era rarito ya a los 10 años"

A pocos días de la gala de los Premios Oscar, Thais Villas visita el Congreso de los Diputados para descubrir los gustos cinematográficos de los políticos. Gabriel Rufián revela sus películas favoritas, su actriz favorita y una anécdota muy incómoda. Gabriel Rufián afirma que sus películas favoritas son 'Blade Runner' y 'El Padrino II', aunque confiesa que una de las películas que más veces ha visto es Titanic. Por otro lado, Rufián también desvela que Najwa Nimri es su actriz favorita: "Hace un tiempo me animé a saludar a una actriz muy conocida de este país y pasó de mí como...".

Por su parte, el ministro Ernest Urtasun afirma que la primera película de la que tiene recuerdo en el cine es Lawrence de Arabia: "Tenía unos 10 años, me llevó mi padre y esa película me maravilló". "¿No se le hizo pesada?, ya era rarito a los10 años", contesta la reportera al político, que bromea: "Me dedico a la política, rarito desde pequeño, esto es así". Por último, la ministra Ana Redondo desvela que su primera película fue Bambi: "Me traumatizó".