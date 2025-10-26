Ana Redondo: "La Fiscalía fue poco prudente al alertar de los fallos de las pulseras antimaltrato sin tener los datos"

¿Qué ha dicho? La ministra indica que no les consta "ninguna sentencia de ninguna persona excarcelada" y afirma que en muchas mujeres se ha generado "dudas, zozobra y miedo".

Ana Redondo, ministra de Igualdad, criticó a la Fiscalía General del Estado por alertar sobre la falta temporal de datos en las pulseras antimaltrato, calificando la acción de "poco prudente". Redondo explicó que los datos se están solicitando a las fiscalías provinciales y que el relato generado ha causado preocupación entre las mujeres. Afirmó que no hay constancia de fallos tecnológicos que hayan liberado a infractores. También habló sobre reforzar tecnológicamente el sistema y la modificación constitucional para proteger el derecho al aborto, destacando las diferencias entre comunidades autónomas. Además, mencionó un proyecto de ley para sancionar a proxenetas y abordar problemas relacionados con la pornografía en Internet.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, considera que la Fiscalía General del Estado fue "poco prudente" al alertar sobre la falta de datos temporal en las pulseras antimaltrato. Según ella, cuando elaboraron la memoria no tenían los datos. "Tenemos que estar muy encima para que no se generen falsas polémicas e ideas que no se corresponden con la realidad", ha expresado.

Ha sido en una entrevista con 'El Periódico', donde la ministra ha apuntado a que los datos se están solicitando a las fiscalías provinciales: "El problema es que ese relato ha generado en muchas mujeres, que son las que me preocupan de verdad, dudas, zozobra y miedo".

"He pedido al Poder Judicial las sentencias, pero no tenemos respuesta. En el Ministerio no nos consta ninguna sentencia de ninguna persona excarcelada o que no esté cumpliendo su quebrantamiento por algún fallo tecnológico", ha defendido Redondo.

Ha explicado, además, que "no hay tecnología infalible" pero que, a su parecer, el sistema ha de reforzarse a nivel tecnológico y además desde lo público para tener un mayor control.

Redondo ha hablado también sobre la modificación constitucional para blindar el derecho al aborto: "Es un proceso complejo. Se ha constituido un grupo con Sanidad para desarrollar el reglamento de la ley de 2023, para incorporar a la cartera de servicios cuestiones concretas y garantizar el ejercicio en todo el territorio".

"El problema es que hay diferencias intolerables entre las propias comunidades del PP, de Galicia a otras como Madrid o Andalucía" ha señalado.

Se ha referido también al proyecto para crear una ley "abolicionista" de la prostitución que, dice, incorporará una mayor sanción a los proxenetas y a los propietarios de los locales.

Y señala a Internet: "Ahí empieza a haber un problema enorme, relacionado con la pornografía y con el consumo de los más jóvenes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.