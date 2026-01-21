Una mujer cuenta a Thais Villas que en los viajes del Imserso hay intercambio de pastillas: "Traen una farmacia"

Thais Villas se acerca a los viajes del Imserso de la mano de sus protagonistas. Entre anécdotas sobre ligues, dolencias y "farmacias ambulantes", así es su día a día en destinos como Tenerife o Málaga.

Thais Villas conversa con varias personas mayores sobre los viajes del Imserso, esos desplazamientos que muchos aprovechan para conocer destinos como Tenerife o Málaga. La primera pareja, Fina y José, confiesa a la periodista que son habituales de estas escapadas.

Thais, siempre pícara, pregunta sobre si una encuentra el amor en este tipo de viajes. "Yo no he ligado nunca porque no quiero, pero hay gente que sí", asegura Fina, quien añade entre risas que ha visto "mucho por ahí", a escondidas, como "cambiarse de habitación".

Santos y Manoli, la siguiente pareja entrevistada, coinciden en que se lo pasan "muy bien". "El ánimo que te ponen por la noche es muy bueno", asegura Manoli.

Thais, curiosa, quiere saber cuáles son los principales temas en estas escapadas. "No me digáis que solo son dolencias", bromea, a lo que Manoli responde con humor: "Pues no te creas, hay mucho más. La gente nada más que sale a hablar de lo que le duele, y a mí me pone mala eso".

"Unos vienen estreñidos, otros con la tensión, otros con el colesterol...pero llega la mañana y todos al comedor, ¡y ahí se pasan los males y el atracón!", añade otra mujer, Victoria, entre risas.

"¿Y se intercambian pastillas?", pregunta Thais, provocando otra carcajada. "¡Anda! Paracetamol, para que se te quite la descomposición, toma esto, toma lo otro, ¡si se traen toda una farmacia!", desvela Victoria, quien concluye entre risas: "Me pregunto dónde meterán tanto".

