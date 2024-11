'Ábalos' presenta en El Intermedio su nuevo partido político "Fumar": "Puede perjudicar gravemente la salud, pero la del PSOE"

El cómico Raúl Pérez se caracteriza una vez más como el exministro de Transportes José Luis Ábalos, para ofrecer a los espectadores de El Intermedio una nueva noticia que no dejará indiferente a nadie.

El 'exministro José Luis Ábalos' visitó el plató de El Intermedio para hablar de su situación actual. "No os voy a engañar, ahora mismo estáis ante un hombre con el corazón roto. ¡No tengo a nadie, a nadie!", comienza diciendo 'Ábalos'.

"Me he vuelto a divorciar, es la sexta vez este año, pero esta vez es culpa mía. La llamé por el nombre de mi ex: Pedro Sánchez", añade el 'exsocialista', provocando risas entre los presentes.

Sin embargo, 'Ábalos' no acudió al programa para hablar únicamente de su situación sentimental. El 'exministro' aprovechó para presentar su nuevo partido político. "¿Te sientes solo? ¿No tienes a nadie a tu lado? Pues tranquilo, porque aquí llega mi nuevo partido político: la Formación Unitaria y Movimiento por Ábalos Reunidos, ¡FUMAR!".

Ante la evidente similitud del nombre y logo con Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, Wyoming no pudo evitar preguntar si había pensado en pactar con ellos. "¡Ni loco! Ellos solo venden humo", sentenció.

No obstante, sí se mostró dispuesto a hablar con Podemos para formar lo que calificó como "un partido como Dios manda": ¡Podemos Fumar!".

En tono de sátira, 'Ábalos' también explicó qué haría 'Fumar' si llegara al Congreso de los Diputados. "El voto de Fumar puede, por ejemplo, desbloquear los presupuestos. Así que, Pedro Sánchez, lleva cuidado. 'Fumar' puede perjudicar gravemente la salud, pero la del PSOE", advirtió entre risas.

Descubre más sobre el nuevo "partido político" de 'José Luis Ábalos' en el vídeo de El Intermedio.