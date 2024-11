Montero se distancia de Ábalos: "Tampoco éramos amigos. Fui una vez a su cumpleaños y no vi a Aldama porque no le reconozco"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha distanciado del exministro José Luis Ábalos en su intervención en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo y ha asegurado que "tampoco éramos amigos" al mismo tiempo que ha reconocido que fue "una vez a su cumpleaños".

La Comisión, celebrada este martes en el Senado, ha comenzado con las preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero hacia Montero y se ha suspendido para que la ministra de Hacienda acudiese a votar al Congreso.

En un momento la senadora de UPN ha hecho referencia a la celebración del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. "Me invitó la familia, yo no vi a Aldama, no lo reconozco", ha dicho. A la pregunta de si acudió su gabinete, la vicepresidenta ha dicho que no lo recuerda porque de eso "hace mucho tiempo, unos tres o cuatro años".

Así, ha ahondado en que "nunca jamás" ha mantenido una reunión ni presencial ni telemática con él y ha añadido que "en ningún caso ningún informe de la UCO recoge que yo mantuviera una reunión con el señor de Aldama". Por ello, considera que Aldama "mintió cuando hizo su comparecencia por una simple estrategia de defensa delante del juez".

Además, ha defendido que en sus declaraciones de la semana pasada, lo que Aldama dijo "fue una serie de mentiras dirigidas a personas honorables y en concreto a mi director de Gabinete".

Montero considera que forma parte de su estrategia de defensa y ha sugerido que "no es casualidad que haya apuntado al Ministerio de Hacienda porque fue la Agencia Tributaria la que inició las investigaciones" que llevaron a Aldama a la cárcel.

Montero mostró su plena confianza al decir que pone "la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, del que dijo que "es un magnífico servidor público".

Del mismo modo, aseguró que tiene la misma confianza por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Explicó que mantiene "una magnífica relación" con él, puesto que ambos pertenecen a la dirección del partido. Además, añadió que, más allá de ello, tiene "una relación personal, de complicidad y de amistad" con él.

