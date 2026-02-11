'Ábalos' y 'Koldo' consiguen un móvil en prisión: "Con esto, como con las adjudicaciones de obras públicas: mejor no hacer preguntas"

Wyoming y Dani Mateo se convierten en José Luis Ábalos y Koldo García en esta parodia donde consiguen hacerse con un teléfono móvil en prisión. En lugar de preparar su defensa, el 'exministro' lo usa para chatear con sus 'sobrinas'.

El Intermedio continúa asomándose a la vida de 'José Luis Ábalos' y 'Koldo García' en prisión en 'La Chalana Connection'. En esta ocasión, ambos se encuentran el patio, donde 'Koldo' le muestra que ha conseguido un teléfono móvil.

"¿Cómo lo has metido aquí?", le pregunta el 'exministro' por si luego se tiene que "lavar las manos". "Con esto, como con las adjudicaciones de obras públicas: mejor no hacer preguntas", le responde su exasesor.

'Ábalos' promete solucionar todos sus problemas con el móvil, en primer lugar pidiendo un mechero por Amazon: "Si en media hora no me llega, lo mismo me condenan por asesinato", comenta.

Sin embargo, no consiguen tener cobertura: "Tanto político y tanta mierda y no meten a ningún CEO de compañía telefónica", se queja 'Ábalos', que avisa a 'Koldo' de que "hoy es una fecha clave".

"¿Hoy revisan nuestro caso en el Supremo?", pregunta el 'exasesor', a lo que el 'exministro' responde que es porque "es el cumpleaños de Jéssica": "Voy a felicitarla a ver si se reaviva la llama o por lo menos me cae un vis a vis".

Tras enviar mensajes también a Miss Asturias, Miss Lugo, Miss Palencia y Miss Tordesillas, 'Ábalos' asegura que ahora sí que no va a "estar solo". 'Koldo', sin embargo, le recuerda que había conseguido el teléfono para "hablar con el abogado" y preparar su defensa, no para que "se monte un Tinder artesano".

Finalmente, 'Ábalos' se termina la batería. "¡No me jodas! Que la batería del móvil es como la mordida, que menos del 1% es una mierda", reacciona 'Koldo'.

