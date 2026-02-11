Pedro Mansilla analiza el estilo de Gabriel Rufián: "Ser de izquierdas no quiere decir ir vestido como un mamarracho"

El sociólogo considera que el estilo del portavoz de ERC en el Congreso ha evolucionado a lo largo de los años, adoptando un estilo más refinado y elegante.

Una de las noticias más comentadas de esta semana es ese frente amplio de izquierdas que pretende poner en marcha Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados tiene un estilo muy particular que va a analizar Pedro Mansilla en 'El traje de Mansilla'.

El crítico de moda señala que el estilo actual de Rufián le gusta. "Luce modelo ganador del Premio Planeta", señala el Gran Wyoming. "Más que ganador del Premio Planeta, diría ministro", apunta Mansilla. Para el sociólogo Rufián lleva un estilo más cercano al ganador de ese certamen en otra fotografía en la que lleva una chaqueta azul y un jersey de cuello alto negro, "una combinación muy elegante".

"Es, evidentemente, la expresión de una persona que ha dejado de ser el haragán de Santa Coloma de Gramanet para convertirse en un dandi de la Diagonal", afirma. Mansilla cree que el político "ha hecho caso a su madre" y ha corregido a "ese otro Rufián con el que el pobre lleva cargando desde que se dedica a la política".

"Si te dedicas a cualquier otra cosa, llamarte Rufián da lo mismo, pero si te dedicas a la política, la única ventaja que tiene es que no es el único Rufián del Congreso", expone. Mansilla expone que hace 10 años, Rufián, a nivel estilístico, "era como la última variante del movimiento punk, que a él no le cogió por su insultante juventud".

En las imágenes, en las que se puede ver a Rufián con camisetas con mensajes reivindicativos, que, además, como señala el sociólogo, están combinadas con mal gusto. "Este es un momento en el que él acaba de llegar al Congreso de los Diputados, es un joven con un cierto desconocimiento del público español, viene desde la Molt Honorable Catalunya para terminar con la casta", indica.

Para Mansilla, esta manera de vestir era "como una provocación contra las buenas formas que exige la derecha". "Él es realmente esa persona que ha terminado siendo un parlamentario brillantísimo, que yo creo que en el fondo dice lo que media España diría si pudiese hablar", afirma el crítico de moda.

Como señala Wyoming, a medida que el político ha cumplido años ha refinado su estilo y ha adoptado un look "bastante más elegante". El sociólogo cree que en las imágenes Rufián "va vestido de lo que podría ser un presidenciable, un 'molt honorable' o, como mínimo, un consejero".

Mansilla indica que esa manera de vestirse, tan elegante, comenzó en un momento crucial para la política española: cuando Esquerra Republicana decidió apoya a Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

El periodista expone que Rufián ha entendido "lo importante que es que tu vestido vaya acompasado a tu línea política". "Ser de izquierdas no quiere decir ir vestido como un mamarracho", añade. Mansilla, además, considera que el político catalán también cuida mucho su pelo y que, parece más un futbolista que un político, que son "los reyes de la tendencia".

Pero Wyoming no olvida uno de los looks más controvertidos de Rufián: cuando fue en chándal y zapatillas al Congreso. "Es una vergüenza", sentencia Mansilla, "supongo que él es el primer arrepentido de que esa foto corra por las redes".

"Eso solo se puede salvar si lo lleva una persona estilosa con zapatos de tacón, boa de plumas y unas gafas como las de Elton John", afirma Mansilla, "a ti te sentaría fenomenal". El sociólogo expone que todos los hombres elegantes comenten errores. "Esto justamente sirve para que no vuelva a caer en ese imperdonable error de irse al Congreso vestido como si fuese a la Federación Española de Fútbol", apunta Mansilla.

