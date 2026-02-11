Dani Mateo analiza los disfraces de los políticos: "La política y los carnavales deberían tener una orden de alejamiento"

El colaborador cuestiona el talento para el disfraz de los políticos y, por ese motivo, les sugiere que este año opten por trajes más moderados. Así, valora algunos de los trajes escogidos por ellos en el pasado.

"Amigos, estamos de carnaval", anuncia Dani Mateo, "época de diversión, fantasía y de ponerte esa peluca roja que no sabes muy bien de dónde ha salido". El colaborador advierte que hay que tener cuidado con los disfraces, "sobre todo si sois políticos".

"Por lo que sea, la política y los carnavales siempre han ido cogidos de la mano cuando deberían tener una orden de alejamiento", expone. Dani indica que sería algo que deberían aplicarse un grupo de políticos de Málaga. "El del centro es Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad", señala.

Este va disfrazado de caballero templario. "Al que no le van a copiar el disfraz es al señor de la izquierda", añade, "que va de fregona". "Imagino que será el concejal de limpieza", apunta. Aunque, para él, el concejal que lo ha dado todo es "David Calleja, el concejal de festejos de Puerto de Santa María".

Este se ha disfrazado de Nefertiti, Tutankamón o Sombrerero Loco. "Tiene tanto fondo de armario que más que de concejal en Puerto de Santa María parece que trabaje en la T.I.A", dice, "como Mortadelo".

Dani confiesa que su favorito es el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. "En carnavales le encanta disfrazarse de superhéroe", explica. Así, se ha disfrazado de Superman, Batman e incluso de Joker. "Este se veía venir, hacer el payaso es algo que se le da bastante bien", afirma Mateo.

"Amigos políticos, viendo vuestro talento para el disfraz os pido que este año optéis por algo un poco más discreto", indica, y pone como ejemplo a Alberto Núñez Feijóo. "Lleva unos años disfrazado de moderado y, en su día, hasta nos lo creímos", concluye.

