Wyoming responde a Ayuso, tras dar una medalla a EEUU: "Puede que sea un faro, pero no de libertad, sino de coche patrulla"

El presentador de El Intermedio expone que no entiende por qué la presidenta madrileña ha decidido otorgar la Medalla Internacional de Madrid a EEUU atendiendo a los últimos acontecimientos que están ocurriendo en ese país contra los inmigrantes latinos.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a conceder la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos. La presidenta madrileña lo ha comunicado durante su intervención por videoconferencia en 'The Hispanic Prosperity Gala', "un acto latino donde participaban personalidades mediáticas de la ultraderecha, celebrado en el club de Mar-a-Lago".

La presidenta madrileña ha afirmado que Madrid "siempre ha mirado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre". "¿Alucino o esta mujer es un poco inoportuna?", plantea el Gran Wyoming. "¿Una gala a favor de la hispanidad cuando están persiguiendo a los latinos como si fueran animales?", añade, el presentador, extrañado.

El presentador, además, destaca la afirmación de Ayuso señalando a EEUU como el principal faro del mundo libre. "No sé a qué libertad se refiere, sobre todo atendiendo a alguno de los últimos acontecimientos", expone Wyoming, "porque estamos hablando de un país que secuestró al presidente de otro país, saltándose la legalidad internacional, para quedarse con su petróleo".

"Es un país que está llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, deteniendo a la gente por la calle solo por su color o su acento", señala. Trump, como destaca el presentador, también "ha justificado y defendido el asesinato de ciudadanos a manos de una patrulla migratoria que se comporta exactamente igual de la Gestapo".

Wyoming expone que EEUU "ha puesto patas arriba el tablero mundial jugando con los aranceles o ha amenazado militarme a un aliado, Dinamarca, para quedarse con parte de su territorio". Trump también ha apoyado el genocidio en Gaza con el objetivo de convertir la Franja en un resort.

"Si, señora Ayuso, puede que EEUU sea un faro, pero no de libertad, sino de coche patrulla", afirma Wyoming. El presentador entiende que la presidenta madrileña sea muy fan de Trump, "pero la medalla es de Madrid, los demás no tenemos por qué compartir su servilismo al peor presidente de la historia de EEUU".

