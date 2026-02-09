Ahora

Desestima la petición

El Congreso rechaza indemnizar a Ábalos por ser "incompatible con la jubilación"

Los detalles La Mesa del Congreso defiende que el exdiputado "se encontraba suspendido en el momento de renunciar al acta".

El Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes la petición de indemnización por cese presentada por el exdiputado José Luis Ábalos. Los letrados han considerado que la solicitud "no procede" ya que la indemnización por cese es "incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso", como puede ser la jubilación.

Ábalos ya anunció en enero su intención de jubilarse, afirmando que no le ha "quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación".

En este sentido, la Mesa del Congreso ha sostenido que la indemnización por cese "tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta de los parlamentarios a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario".

De ahí, han subrayado en un comunicado al que ha tenido acceso laSexta, su incompatibilidad con otro tipo de ingresos. "Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias", han subrayado.

Asimismo, han destacado que Ábalos Meco, que entró en prisión preventiva por el caso Koldo el pasado noviembre, "se encontraba suspendido en el momento de renunciar al acta". "Ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento de pensiones parlamentarias", han recordado.

"La Mesa de la Cámara ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de Diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad", añade el comunicado.

A Ábalos le habría correspondido un mes de sueldo por cada año como diputado en el Congreso. En su caso sumarían 17, por lo que habría recibido unos 58.000 euros brutos si el Congreso hubiese aceptado indemnizarle.

