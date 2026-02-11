Cristina Gallego explica por qué PP y Vox son los "gemelos de El resplandor": "En Vox dicen 'inmigrantes' y en el PP 'a su casa'"

Regularización de migrantes, okupación y ataques al Gobierno por sus políticas verdes. El discurso de PP y Vox es calcado, y además da miedo, tanto que Cristina Gallego convierte a Feijóo y Abascal en "los gemelos de El Resplandor".

El discurso de PP y Vox se parece cada vez más, tanto que para Cristina Gallego ambos partidos "son mucho más que simples hermanos que se dan un aire. Son gemelos criados en la misma placenta ideológica".

Feijoo era moderado, Abascal radical, pero ahora la colaboradora de El Intermedio señala que los dos "dicen cosas que dan tanto miedo que ya se les conoce como los gemelos de 'El resplandor'": "De hecho, también se te aparecen cuando vas montado en triciclo, pero porque están en contra de la movilidad sostenible", añade.

Tanto Feijóo como Abascal calcan su discurso contra de la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno, recurriendo incluso a la teoría del reemplazo y hablando de 'efecto llamada'. "Es que hasta se terminan las frases el uno al otro", comenta Cristina, que asegura que "en Vox dicen 'inmigrantes' y en el PP 'a su casa'".

Respecto a la okupación, los 'gemelos' no solo "tienen sincronizadas las ideas, también los relojes", pues ambos defienden la expulsión de los okupas en 24 horas. "Podrían protagonizar la versión facha de 'Tú a Londres y yo a California', solo que esta se llamaría 'El perro Sánchez a la cárcel por okupa y nosotros a la Moncloa", comenta Cristina.

El ataque a las políticas verdes del Gobierno también les convierte en dos gotas de agua. Parecidos más que razonables entre PP y Vox que lleva a Cristina a pensar que "dan incluso más miedo que las gemelas de El Resplandor", pues aunque con ellos no aparecerá Jack Nicholson con el hacha, "igual aparece Milei con la motosierra".

Por todo esto, manda un mensaje de tranquilidad a los extremeños, porque "viendo lo bien que se llevan" no habrá nuevas elecciones. Sin embargo, manda un aviso a María Guardiola: "Yo empezaría a preocuparme por mi cabeza".

