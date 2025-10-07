'Ábalos' debuta como chef y prepara pasta gansa con chistorra: "Un plato que, además de la tripa, te llena el bolsillo"

Raúl Pérez se convierte en 'José Luis Ábalos' para protagonizar la nueva sección del 'exministro': 'Cocina con José Luis'. "No os preocupéis que el 'tito Ábalos' os va a cocinar, algo increíble", comenta.

Raúl Pérez imita una noche más a José Luis Ábalos. En esta ocasión, el 'exministro' inaugura en El Intermedio su propia sección: 'Cocina con José Luis' donde mostrará tanto sus platos favoritos como el de sus sobrinas y hasta el de Koldo García.

"¡Buenas noches, familia! Hay ganas de cenar, ¿verdad? No os preocupéis que el 'tito Ábalos' os va a cocinar algo increíble y eso que yo soy más de llevármelo crudo", bromea el 'exsocialista'.

Para el primer programa, 'Ábalos' 'cocinará' en directo pasta gansa con chistorra. "Un plato que, además de la tripa, te llena el bolsillo", asegura. Uno de los secretos para este plato es dejar "la pasta siempre al dente y al bolsillo", bromea.

El segundo paso es cocinar la chistorra. "Vamos a ir troceando la chistorra en billetes pequ… digo en trocitos pequeños", explica 'Ábalos'. Asimismo, mientras 'cocina' va cantando la siguiente canción: "Me da, me da, me da chistorra, me da la pasta Koldo, me da".

Después el 'exministro de Transporte' añade en la sartén la pasta y la chistorra con un poco de aceite. Y por último le da "el toque Ábalos" que es sustituir el queso rayado por su propia caspa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.