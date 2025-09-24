El Intermedio convierte un tweet de Miguel Ángel Rodriguez en reguetón: "Begoña, p'alante, me gusta la fruta"

Este martes el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso publicaba un tweet que, para Dani Mateo, "parece la nueva coreografía de una canción de reguetón". No te pierdas el baile del colaborador y Thais Villas en el vídeo principal.

El juez Peinado va a dejar en manos de un jurado popular el posible juicio contra Begoña Gómez y las reacciones al auto del caso de la mujer de Pedro Sánchez no se ha hecho esperar. Pero, como señala Dani Mateo, Miguel Ángel Rodríguez "reaccionó incluso antes de que se conociera el auto del juez Peinado".

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso publicó, en su cuenta de 'X': "Sánchez vas fatal, a esta hora: hermano, p'alante, fiscal, pa' dentro, Ábalos y Cerdán, muy pa' dentro, Begoña, p'alante. Me gusta la fruta". "¡Qué poema!", afirma Mateo.

"Más que un tweet reaccionando a una decisión judicial parece la nueva coreografía de una canción de reguetón", comenta el colaborador. El programa decide convertirla en una canción de ese género e invita a Thais Villas a que baile con él.

"Basta, que esto es un programa no es una discoteca", les reprocha Wyoming, "aunque tengo que reconocer que es un auténtico temazo". "En vez de M.A.R deberíamos llamarle 'MAR Bunny'", añade, "aunque él no perrea solo da caña al perro".