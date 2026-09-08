No es cuestión de ideología sino de falta de recursos: qué hay detrás de los datos demoledores del Informe PISA

Los detalles El propio informe destaca la escasez de recursos humanos, materiales y digitales en las aulas españolas precisamente en un momento que coincide con huelgas del sector educativo por sus condiciones precarias.

España enfrenta un desafío educativo significativo, evidenciado por los peores resultados históricos de sus estudiantes en el Informe PISA, especialmente en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora. La falta de recursos se señala como la principal causa de este descenso. Los alumnos tienen dificultades para entender textos de más de 400 palabras, un problema que afecta incluso a estudiantes de cuarto de la ESO. Solo el 2% puede comprender textos largos y complejos. Expertos atribuyen esta situación al impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. A pesar de la diversidad política en las comunidades autónomas, no se observa una relación directa entre ideología y resultados educativos. La escasez de recursos humanos y materiales es preocupante, y las huelgas de educadores reflejan el descontento con las condiciones actuales.

España necesita mejorar. Nuestra juventud obtiene los peores resultados de su historia en el Informe PISA, lo que viene a ser un insuficiente en el lenguaje escolar. Los estudiantes suspenden Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora. Unos resultados que nos colocan no solo por debajo de la media de la OCDE, sino en la cola. Y la falta de recursos aparece como el principal motivo para una bajada tan pronunciada en el informe.

Sobre esos resultados, el drama principal no es que no entiendan, es que tienen un límite a partir de cual no se enteran: las 400 palabras. Es decir, a la mayoría de alumnos españoles les cuesta comprender un texto de tal longitud o superior. Y no hablamos de niños, hablamos de alumnos de cuarto de la ESO (entre 15 y 16 años).

Solo el 2% es capaz de leer y entender textos largos y complejos. La educación, pilar de las sociedades democráticas, fundamental para ser crítico con el poder, se desploma.

Para los expertos, la razón está clara. "Pues a la tecnología, a los teléfonos, dispositivos y la IA, claramente", apunta Lucas Gortazar, Director de Educación EsadeEcPol.

Por ejemplo, a la cabeza están países como Japón, Estonia, Corea o Reino Unido. También por encima, vecinos italianos, franceses y portugueses. Y por debajo otros como Grecia, Luxemburgo o Letonia.

¿Cuestión de ideología?

Y ante este batacazo educativo histórico, ni el PP ni el PSOE parecen por solucionarlo, sino que las primeras reacciones son echarse la culpa los unos a los otros. Pero, ¿realmente la ideología afecta en los resultados?

El primer apartado del Informe PISA es la comprensión lectora. Las mejores notas las tienen Asturias del PSOE y después la Comunidad de Madrid y Castilla y León del PP. A la cola, Euskadi, del PNV y Partido Socialista y otras dos del PP: Ceuta y Melilla.

Si hacemos lo mismo con Matemáticas, el top 3 es Madrid, Castilla y León y Cantabria, todas del PP. Pero las tres últimas posiciones también son gobiernos del Partido Popular: Comunitat Valenciana y de nuevo Ceuta y Melilla.

En el tercer apartado, Ciencias, Madrid y Castilla y León, del PP, y Asturias, del PSOE, lideran el ránking. Y a la cola se repite el trío de gobiernos populares: Comunitat Valenciana, Ceuta y Melilla.

Es decir, viendo los datos no parece que haya una relación directa entre ideología y resultado. Quizá tenga más que ver la falta de profesores y recursos en los centros educativos.

Falta de recursos

Una que señala el propio informe. Porque destaca la escasez de recursos humanos, materiales y digitales en las aulas españolas. Y no solo eso, preocupa el excesivo uso de la inteligencia artificial para las tareas escolares y el absentismo. Ambas por encima de la media.

"Los contenidos son muy rápidos, son muy sintéticos, son muy concretos. Son más superficiales", advierte Mònica Nadal, directora de Investigación de la fundación Equitat.org. "Y les falta esta práctica de seguir el hilo de profundizar en textos más largos", añade María Pujol, vicedecana Facultad de Educación de la UIC.

Un Informe PISA que llega con el inicio del curso... y con huelgas entre los profesionales de la educación en varios puntos del país por las condiciones precarias a las que se enfrentan. Y, quizás, estos resultados espoleen una respuesta de las administraciones a sus demandas.

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