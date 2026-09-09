Ferreras, muy crítico con la lista de periodistas creada por Interior: "Es un documento impresentable, es tan penoso"

El presentador de Al Rojo Vivo carga contra el dossier de Interior y cuestiona las explicaciones de Marlaska, que lo ha definido como un documento interno sin finalidad espuria.

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras se ha pronunciado sobre la polémica generada por un dossier del Ministerio del Interior titulado "Tertulianos radio y televisión", en el que se clasifica a periodistas y analistas, incluidos algunos de laSexta, en función de su supuesta ideología.

El documento ha provocado numerosas críticas, entre ellas las del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que lo ha calificado de "cutre" y de "cutrez malversadora" si se hubiera elaborado con dinero público.

Ferreras ha respaldado las críticas del dirigente de ERC y ha calificado el dossier de "impresentable", comparándolo con los métodos de la Stasi. "Gabriel Rufián, muy crítico con ese dossier impresentable al estilo chapucero de la Stasi, con calificaciones de periodistas en lo ideológico, también de analistas", ha señalado.

El presentador ha apuntado además que las reacciones entre los periodistas afectados son diversas. "Algunos están aquí en la mesa, se lo toman más relajadamente, y otros están indignados. Pero lo cierto es que es impresentable, absolutamente impresentable", ha afirmado.

Ferreras también se ha referido a las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien defendió que se trata de "un documento de trabajo interno" y negó que tenga "ninguna finalidad espuria". El ministro aseguró además que Interior no establece diferencias entre medios ni periodistas a la hora de facilitar información o responder a sus requerimientos.

Ante estas palabras, Ferreras ha rechazado que pueda considerarse simplemente un documento de trabajo. "Hombre, documento de trabajo. Documento de trabajo. Es un documento impresentable", ha respondido. "Y de trabajo, poco, porque nada. El nivel es tan penoso que, si no fuera por las calificaciones ideológicas, sería una broma", ha concluido.

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