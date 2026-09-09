Dimite Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos d'Esquadra

Los detalles Ferran López Navarro será el nuevo director general de la Policía y Sílvia Catà Culubret, será nombrada nueva comisaria jefe de los Mossos.

Josep Lluís Trapero ha dimitido como director general de los Mossos d'Esquadra, cargo que ocupaba desde agosto de 2024. Ferran López Navarro será su sucesor como director general de la Policía, mientras que Silvia Catà Culubret asumirá la Jefatura del Cuerpo de Mossos d'Esquadra tras la jubilación de Miquel Esquius. La consejera de Interior, Núria Parlon, presentará oficialmente a los nuevos responsables este miércoles a las 10:30 horas en el Palau de la Generalitat. Ferran López, comisario en Madrid, y Silvia Catà, comisaria de Girona, cuentan con amplia experiencia en sus respectivos roles.

Josep Lluís Trapero ha presentado este martes su dimisión como director general de los Mossos d'Esquadra, cargo de naturaleza política que ocupaba desde agosto de 2024.

Según ha podido saber laSexta, Ferran López Navarro será el nuevo director general de la Policía y Sílvia Catà Culubret, será nombrada nueva comisaria jefe de los Mossos.

La consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha presentado este miércoles a los nuevos responsables de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra: Ferran López Navarro y Silvia Catà Culubret. El acto tendrá lugar en la sala de prensa del Palau de la Generalitat.

Ferran López Navarro asumirá a la Dirección General de la Policía en sustitución de Josep Lluís Trapero, que deja el cargo por voluntad propia. Ferran López es comisario del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y actualmente forma parte de la Jefatura, al frente de la delegación de la policía catalana en Madrid.

Por otra parte, Silvia Catà Culubret asumirá la Jefatura del Cuerpo de Mossos d'Esquadra con motivo de la jubilación del comisario jefe, Miquel Esquius y Miquel. Silvia Catà, hasta ahora comisaria de la Región Policial de Girona, asumirá el cargo y dará continuidad al trabajo iniciado por la Jefatura durante los últimos dos años. La nueva comisaria jefe cuenta con una amplia y sólida experiencia como mando territorial.

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