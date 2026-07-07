El regalo de Roberto Leal que emociona a Marc Giró: "Hace tanto tiempo que un hombre no me cuelga un falo del cuello..."

El colgante de Roberto Leal llama la atención de Marc Giró antes siquiera de saber qué es y qué significa. El presentador de Pasapalabra cuenta que es un regalo de otra compañera de cadena: Maya Pixelskaya.

"Llevo un falo", responde Roberto Leal dejando a cuadros a Marc Giró. El presentador de Cara al Show acaba de preguntarle por el colgante que lleva el conductor de Pasapalabra y no se esperaba en absoluto esa respuesta. Tras varias bromas sobre sinónimos ("tiene nombres mil"), Marc reconoce que llevar "una polla colgada" es el "sueño" de su vida.

Roberto admite que en su día a día no lo lleva puesto. Se lo regaló hace poco Maya Pixelskaya, tras concursar en el programa de Antena 3. "Siempre que viene me trae un objeto romano y me explica el por qué. Esto es un 'fascinus' y se lo ponían los romanos para evitar el mal de ojo", explica. "¿De qué ojo me hablas?", remata Marc, dejando caer el chiste.

Aún así, Roberto quiere regalárselo. "Hace tanto tiempo que un hombre no me cuelga un falo del cuello...", suspira Marc. "Cuélgamelo por detrás", le indica. "Esto te va a proteger siempre", le dice.

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